Affaire B. Ghali : La justice espagnole classe l’affaire…

La décision prise par le tribunal de Saragosse «libère l’ancienne ministre des Affaires étrangères Arancha Gonzalez Laya de sa responsabilité pénale». Dans une ordonnance, consultée par l’agence EFE, le tribunal a rejeté le recours formulé par le ministère public contre le non-lieu à l’égard de Camilo Villarino, ancien chef du cabinet de G. Laya.

Dans leur verdict, les magistrats admettent que l’entrée du chef du Polisario dans le pays aurait pu être intentionnelle, mais ajoutent qu’en tout état de cause, «il s’agirait d’un acte politique ou gouvernemental, et qu’en tant que tel, il serait inéluctable». Le tribunal rappelle que le juge d’instruction «a précisé que González Laya a délégué à son ancien chef de cabinet le pouvoir d’organiser l’opération de transfert de Ghali de la base aérienne de Saragosse à l’hôpital de Logroño pour y être soigné pour un Covid aggravé».

Pour cette raison, les magistrats excluent l’existence contre Laya et Villarino d’indices de crimes présumés de falsification de documents et de dissimulation. «Cette décision de permettre à Ghali d’entrer furtivement afin de ne pas affecter nos relations avec d’autres pays fait partie des relations de notre Royaume, et la justesse ou non de ladite décision et les conséquences qui en découlent peuvent être contestées, mais, comme le soutient le juge d’instruction, il s’agit d’un acte politique qui dépasse le cadre de la prévarication», expliquent les juges.

«Bien qu’il soit indéniable que Mme González Laya était au courant de l’intention de Ghali d’être soigné en Espagne et ait pris une part active aux préparatifs qui y ont conduit, il n’existe pas d’indices permettant de conclure qu’elle connaissait l’existence d’un intérêt judiciaire à l’égard de cette personne», conclut le tribunal.