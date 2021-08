Affaire du nitrate du port de Beyrouth : Un mandat d’amener vise H. Diab

Début juillet, H. Diab a été inculpé ainsi que trois anciens ministres. Pour le prochain interrogatoire fixé au 20 septembre, le juge Tarek Bitar a ainsi chargé les forces de sécurité d’interpeller l’ancien chef du gouvernement, ont précisé les mêmes sources.

L’explosion le 4 août 2020 de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, stockées depuis des années au port, « sans mesure de précaution » de l’aveu même du gouvernement, a fait 214 morts et plus de 6.500 blessés, dévastant des quartiers entiers de la capitale libanaise.

En juillet, le juge T. Bitar avait demandé au Parlement la levée de l’immunité de trois députés qui ont occupé des postes de ministres, « en vue d’intenter des poursuites pour potentielle intention d’homicide » et « négligence et manquements ». Le Parlement a refusé jusqu’ici de lever l’immunité des parlementaires concernés, tandis que le ministre de l’Intérieur n’a pas autorisé le juge à interroger Abbas Ibrahim, directeur de la Sûreté générale.

Après avoir catégoriquement rejeté une enquête internationale, les autorités libanaises ont dessaisi de ses fonctions le premier juge chargé de l’affaire, Fadi Sawan, après l’inculpation de hauts responsables. H. Diab avait démissionné quelques jours après l’explosion, mais continue depuis d’assumer ses fonctions de Premier ministre chargé de la gestion des affaires courantes, faute d’un nouveau gouvernement capable de sortir le pays du marasme politique et économique dans lequel il se débat depuis des mois.