Affaire du vol Casablanca-Istanbul : La moitié des passagers marocains en fuite arrêtés à Majorque

L’un des détenus, qui a simulé un malaise, a un casier judiciaire et avait été arrêté en Espagne pour délits contre les biens, selon Ultima Hora. Les médias espagnols qui couvrent l’événement assurent que la déclaration des détenus sera essentielle pour déterminer si l’incident a été préparé ou s’il s’agissait d’une action improvisée une fois que l’avion a atterri à Majorque. Les enquêteurs ont découvert qu’une page Facebook comptant plus de 15 000 abonnés au Maroc a publié en juillet un post proposant une action similaire à celle qui a eu lieu, soit simuler une urgence médicale pour forcer un atterrissage, explique-t-on.

Le vol qui faisait le trajet entre Casablanca et Istanbul a atterri à Palma en urgence et, alors que le supposé patient était soigné, une vingtaine de passagers en ont profité pour se volatiliser dans la nature. La personne qui aurait souffert du malaise a été emmenée dans un hôpital où il a été constaté qu’elle n’avait aucun problème médical. Elle a ainsi été conduite au poste de police, alors que son compagnon s’est enfui.

Aina Calvo ; déléguée du gouvernement aux Îles Baléares, a expliqué, après avoir rencontré les responsables des aéroports, la police et la garde civile qu’il n’y avait aucun argument pour soutenir aucune des hypothèses, ni celle de l’évasion prévue ni celle d’une action improvisée après l’atterrissage. Cependant, la police soupçonne qu’il s’agissait d’une action préméditée en raison de la manière dont les événements se sont produits et en raison de l’existence de ladite page Facebook.

Les détenus peuvent faire face à un crime contre la sécurité aérienne, car ils ont envahi les pistes avec la menace de provoquer un accident impliquant les avions qui, au moment de la grande cavalcade, atterrissaient ou décollaient.