L’échec est patent depuis que les grandes puissances du Conseil ont ignoré les «déclarations de guerre» de l’organisation séparatiste et ont refusé d’ouvrir une discussion sur la question à la demande de l’Afrique du Sud. Ce dernier pays connu pour ses accointances aussi bien avec les s2pqrqtistes qu’avec leur séide, n’a pas réussi à persuader les membres du Conseil de sécurité à discuter de l’évolution du conflit du Sahara, engendrant de la sorte une nouvelle déconvenue diplomatique pour les opposants du Royaume, après l’intervention des Forces Armées Royales pour libérer le passage d’El Guerguerat des milices du Polisario. Cet échec de l’Afrique du Sud d’inclure le dossier du Sahara dans l’agenda traitant les questions africaines devant le Conseil de sécurité de l’ONU confirme que la région du Sahara marocain ne connaît pas de tensions nécessitant l’ouverture d’un débat international, contrairement aux affirmations du Polisario et de l’Algérie leurs allégations d’une guerre ouverte derrière le mur de sécurité.

Après avoir échoué à mettre le dossier à l’ordre du jour de décembre, lors d’une conférence de presse d’après séance, Jerry Matjela, président tournant du Conseil de sécurité de l’ONU et ambassadeur sud-africain, a appelé à un référendum au Sahara. “D’ici l’année prochaine, trois décennies se seront écoulées et le référendum n’a pas eu lieu «, a-t-il déclaré. « Donc, nous devrions le reconnaître, nous avons laissé tomber le peuple du Sahara occidental à trop reporter l’autodétermination ». Le délégué sud-africain a estimé que la décision du « front Polisario » de rompre le cessez-le-feu indique qu’il y a un problème dans le plan de règlement, faisant référence à “l’impasse dans le processus de négociation et dans la nomination d’un envoyé de l’ONU pour succéder à Hurst Kohler depuis plus d’un an et demi “.

En réponse aux questions des médias, l’ambassadeur sud-africain a exprimé son espoir que le Conseil de sécurité et l’ONU agisse après les événements d’El Guerguerat, afin d’accélérer la recherche d’une solution au conflit du Sahara. Il convient de noter que le processus de paix visant à libérer le point de passage liant le Maroc à la Mauritanie a reçu le soutien de plus de 40 pays de toutes les régions du monde. Cela a constitué un choc sans précédent pour le front Polisario, et de son bienfaiteur de toujours, l’Algérie.