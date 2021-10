Affaire M. Monjib : Report du procès au mois de décembre

Dans le cadre de ce dossier daté de 2015, l’universitaire et militant est poursuivi pour «escroquerie» et «atteinte à la sécurité de l’Etat», avec d’autres journalistes. Le 27 janvier dernier, le tribunal de première instance l’avait condamné à un an de prison ferme, assorti d’une amende de 15 000 dirhams.

A la veille de l’audience en appel, Reporters sans frontières (RSF) a exhorté les autorités marocaines à «mettre fin aux années de persécution judiciaire de ce journaliste et historien ayant la double nationalité française et marocaine». Parallèlement à l’audience, son comité de soutien a tenu un sit-in devant la juridiction, pour appeler à abandonner des poursuites qu’il considère«dénuées de fondement» et portant «gravement atteinte aux droits de citoyenneté, notamment le droit à la liberté d’expression, d’organisation et à la sécurité judiciaire».

Dans cette même affaire, il ya lieu de rappeler que Hicham Kharbichi et Abdessamad Aït Aïcha avaient été condamnés en première instance à un an de prison ferme, peine assortie d’une amende de 15.000 Dh pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ». Hicham Mansouri, journaliste, a eu droit à la même peine d’emprisonnement avec une amende de 10.000 Dh. Poursuivi pour les mêmes motifs, Mohamed Essabr a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à 10.000 Dh d’amende. Quant à Maria Moukrim et Rachid Tarik, ils ont été condamnés chacun à une amende de 5.000 Dh, pour « atteinte à la sécurité de l’Etat ».