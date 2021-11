Afflux migratoire en Italie : Les secours s’organisent…

Selon un communiqué des garde-côtes italiens, 396 personnes qui se trouvaient à bord d’un bateau de pêche ensablé non loin du port de Pozzallo, en Sicile, ont été secourues au cours de la nuit. « Les mauvaises conditions météo et marines qui empiraient ont rendu les opérations de sauvetage assez compliquées », ont souligné les garde-côtes.

De son côté, le navire humanitaire Ocean Viking, géré par l’ONG SOS Méditerranée et actuellement dans le canal de Sicile, est toujours à la recherche d’un port pour accoster avec les plus de 300 personnes qu’il a secourues.

Plus de 57.000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l’année, contre un peu plus de 30.000 au cours de la même période en 2020, selon des données du ministère de l’Intérieur.