Affrontements en Cisjordanie : Jénine en proie à l’injustice israélienne

Les forces d’occupation qui traquaient sans succès un jeune palestinien, ont procédé à l’arrestation de deux de ses frères. Des sources palestiniennes, citées par un site d’informations du Hamas, ont déclaré que « les unités d’Al-Yamam de l’armée d’occupation ont pris d’assaut la maison du recherché Chadi Zakarneh à Qabatiya. Ce dernier a réussi à échapper au large cordon de sécurité imposé dans la région. Les forces d’occupation ont alors menacé sa famille, puis assiégé et perquisitionné toute la ville ».

Les mêmes sources ont ajouté que « les forces d’occupation ont arrêté les deux frères, Nimr et Mohammad Talal Zakarneh, après avoir pris d’assaut Qabatiya et mené des perquisitions dans leur domicile. Cette agression a provoqué le déclenchement d’affrontements entre les jeunes palestiniens et les forces d’occupation ». Une injustice israélienne de plus qui a mis le feu aux poudres. « Les affrontements se sont étendus à l’usine Abu George entre les localités de Qabatiya et Zababdeh, au milieu d’un déploiement massif de l’armée d’occupation », a-t-on poursuivi de même source.

Il convient de noter que la traque des jeunes palestiniens à Jénine s’est intensifiée ces derniers mois sur fond d’affrontements avec l’armée d’occupation.