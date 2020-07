Africa Investment Forum  présente une réponse commune à la pandémie de Covid-19 

Des investissements plus importants et structurants guideront la relance économique de l’Afrique pendant la période d’après-Covid-19, ont affirmé les partenaires de l’Africa Investment Forum (AIF) marquant ainsi leur confiance dans la capacité du continent à s’extraire des crises sanitaire et économique actuelles, puis à rebondir.

Réunis lors d’une rencontre virtuelle de deux jours, organisée à l’intention des partenaires fondateurs, institutionnels pour l’échange et la transmission des savoirs sur l’AIF, ces partenaires se sont mis d’’accord sur quinze projets dans cinq secteurs différents pour un financement prioritaire dans le cadre de sa réponse commune face au Covid-19.

L’agriculture et l’agroalimentaire, l’énergie, la santé, les TIC et les télécommunications, l’industrie et le commerce sont les secteurs concernés. Au total, les quinze transactions comprises dans l’actuel portefeuille du Forum s’élèvent à 3,79 milliards de dollars et contribueront à améliorer l’indépendance et la résilience du continent face aux chocs futurs.

Quatre promoteurs de projets ont été invités à présenter leurs transactions à plus de 100 investisseurs participant à la réunion. Il s’agit notamment d’un projet de transformation de produits laitiers en Angola, d’une usine de fabrication de vaccins au Kenya, d’un projet de filature de coton au Mozambique et d’une plateforme privée de télémédecine au Nigeria.

À la suite de la réunion, le dispositif de suivi des transactions de l’Africa Investment Forum a été activé pour susciter l’intérêt des investisseurs et permettre un rapprochement optimal entre investisseurs et projets.