African Lion 2022 : La course est lancée depuis le Maroc

Mené sous la supervision de l’US Army Southern European Task Force, l’exercice African Lion 22 se déroulera dans quatre théâtres d’opération intégrant le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie. Des militaires du Brésil, du Tchad, de France, d’Italie, des Pays-Bas, et du Royaume-Uni, rejoindront les troupes américaines et du pays hôte.

Les participants américains viennent de toutes les composantes du service, y compris les réserves et la garde nationale. L’exercice définit le théâtre pour l’accès et renforce l’interopérabilité entre les pays partenaires.

L’exercice a également impliqué des mois de collaboration entre tous les pays participants pour garantir la mise en œuvre de protocoles d’atténuation appropriés du Covid-19. La formation militaire à elle seule, est estimée à quelque 36 millions de dollars.

Une partie de ces militaires a rejoint le Maroc via un MRTT de la 31e Escadre Aérienne de Ravitaillement et de Transport Stratégiques de l’armée de l’Air et de l’Espace de France cet appareil a quitté la base italienne d’Aviano le 14 juin pour rejoindre Agadir, avec à son bord des personnels civils et militaires de l’US Army Southern European Task Force. D’autres troupes US sont arrivées par bateau à Agadir pour participer à ces manœuvres militaires, qui se dérouleront également dans d’autres scénarios tels que la Tunisie, le Sénégal et le Ghana. L’escouade 1-12 Cavalry Squadron, de la 1st Cavalry Division, dont les chars M1A3 Abrams ont transité par Agadir dès le début du mois de juin ainsi que d’autres équipements partis du port de Liverno (Italie) à bord du nef de l’USNS Yuma. D’autres équipements sont arrivés par voie aérienne samedi. Ainsi quatre Apache de la Garde nationale (GN) de l’UTAH (1st Attack Reconnaissance Battalion, 211th Aviation Regiment, Utah National Guard (ARB) ont été acheminés par gros porteurs C-5 Galaxy à partir de Travis Air Force Base, Californie. La GN de l’Utah a aussi déployé des soldats de son 19th Special Forces Group. Environ 65 membres du 1-211th ARB accompagneront les hélicoptères à bord du C-5. Ils auront pour mission de soutenir la Force opérationnelle interarmées combinée, mener une formation essentielle au niveau du peloton, de l’équipe, s’intégrer aux forces partenaires, démontrer les capacités de l’AH-64D à l’avance d’acquisition par les FAR.

Ils auront également pour mission d’améliorer l’état de préparation des forces US, de renforcer les partenaires africains, de promouvoir la stabilité régionale dans le cadre de l’exercice et de développer davantage les relations du programme de partenariat d’Etat de la Garde nationale de l’Utah avec le Maroc.

« En tant que partenaires étatiques de longue date du Maroc, nous sommes fiers de pouvoir participer à l’African Lion 22 cette année », a déclaré le major Noe Vazquez, commandant du 1-211th ARB. « Cet exercice nous donnera l’occasion d’améliorer encore l’interopérabilité et les capacités avec les pays partenaires tout en renforçant les relations professionnelles ».

Le Commandement central des forces armées américaines pour l’Afrique (AFRICOM) a expliqué que les exercices African Lion 2022 comprendront des manœuvres conjointes de divers détachements militaires des secteurs (Terre, Air, Mer), ainsi que d’autres opérations de décontamination face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.