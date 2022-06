African Lion 2022 : Les Espagnols absents pour la deuxième année

Et de deux ! L’armée espagnole ne participera pas à l’édition 2022 de l’exercice militaire «African Lion», organisé par le Maroc et les Etats-Unis, du 20 juin au 1er juillet, rapporte l’agence de presse EFE qui cite des sources militaires et diplomatiques espagnoles.

Selon le Commandement militaire des Etats-Unis en Afrique (AFRICOM), plus de 7 000 soldats américains et de pays alliés prendront part aux manœuvres de cette année, qui se dérouleront dans différentes régions du sud marocain : Agadir, Tan Tan, Mehbes, Taroudant et Benguérir et Kenitra.

L’an passé, l’Espagne avait choisi la politique de la chaise vide arguant, selon le ministère de la Défense, de «raisons budgétaires». Excuse vite remise en cause par des sources au gouvernement de Pedro Sanchez, affirmant que l’Espagne ne souhaitait pas que sa présence à ces manœuvres militaires soit interprétée comme un acte de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. En effet, Dakhla était inscrite au début, sur le terrain d’action de l’«African Lion».

Contrairement à l’année dernière, cette décision intervient alors que le Maroc et l’Espagne initient une «nouvelle étape» dans leurs relations, suite à l’appui de P. Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara.