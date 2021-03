« African Lion 21 »:  La coopération militaire maroco-américaine renforcée

L’exercice militaire « African Lion 21 » est “une grande opportunité pour renforcer l’une des plus anciennes relations stratégiques des États-Unis”, avec le Maroc, a affirmé jeudi le Général de division Andrew M. Rohling, Commandant général adjoint pour l’Afrique et commandant de l’unité opérationnelle de l’armée des États-Unis pour l’Europe méridionale, Afrique.

“Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 200ème anniversaire de l’ouverture de la Légation américaine de Tanger, cet exercice favorise les liens étroits et ininterrompus entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, le plus ancien partenaire des États-Unis”, a souligné le général lors d’une “table ronde téléphonique” avec la presse.

« African Lion », l’une des plus grandes manœuvres militaires en Afrique, est prévu en juin prochain. Ces exercices vont impliquer des milliers de soldats des États-Unis, du Maroc et de plusieurs autres pays d’Afrique et d’Europe. Le programme de l’édition 2021 d’ »African Lion » comprend des opérations multi-domaines, dont un exercice maritime avec des tirs navals, un exercice aérien, un exercice de réponse chimique-biologique, ainsi que des activités humanitaires.

A signaler que la coopération militaire entre le Maroc et les USA prend de l’ampleur. En effet, deux mois après son investiture, l’administration Biden devrait poursuivre la politique de Donald Trump d’exportations de drones armés, a rapporté l’agence Reuters jeudi dernier. Le royaume est un des bénéficiaires du choix du président américain qui «ouvre la porte à des centaines de millions et éventuellement des milliards de dollars de ventes américaines aux gouvernements du Taiwan, de l’Inde, du Maroc et des Émirats arabes unis qui, dans le passé, n’avaient pas le droit de les acheter», ajoute l’agence qui cite des sources proches du dossier.

«Des membres du Congrès retardent en effet la vente de quatre drones au Maroc, annoncée en décembre, en raison d’objections à la reconnaissance de l’administration Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental», explique Reuters. «La décision de poursuivre la politique de Trump donne au gouvernement américain la souplesse nécessaire pour examiner les demandes d’exportation des drones», affirme sous couvert d’anonymat un responsable au Conseil National à la Sécurité.

Dans le sillage de la reconnaissance, le 10 décembre, Reuters révélait le même jour que les États-Unis négocient la vente au Maroc d’au moins quatre gros drones aériens sophistiqués de type SeaGuardian MQ-9B fabriqués par la compagnie General Atomics, Les quatre drones ont une portée de 6 000 miles marins (11 100 km) et pourraient inspecter d’immenses étendues en mer et au-dessus du désert.