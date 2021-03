African Lion-21: Le Maroc, une pièce maîtresse dans les manœuvres combinées

Selon l’Agence TAP, la Tunisie abritera en juin prochain, l’exercice militaire multinational « African Lion », citant le Général Christopher G. Cavoli, Commandant de l’armée de terre des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique.

« Cet exercice vise, essentiellement, à renforcer la coopération militaire entre les pays participants. L’objectif étant de répondre aux crises / conflits pouvant survenir. Ainsi que les menaces terroristes qui guettent les pays de la région ». A-t-il ajouté.

D’ailleurs, ces manœuvres porteront sur des exercices aéroterrestres, navals, aériens. Outre des actions médicales au profit des habitants des régions concernées.

Près de 10 mille militaires en provenance des Etats-Unis, de Tunisie, d’Egypte, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, de Belgique, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Espagne et du Royaume-Uni prendront part à ces manœuvres.

Le commandant en chef adjoint de l’armée américaine en Europe et en Afrique, le général-major, Andrew Rowling, a affirmé que « le Maroc était l’un des partenaires les plus forts des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme, ajoutant que le Royaume était « un allié majeur non-OTAN ». Pour plus de détails, il a assuré que « le Maroc est un acteur central dans les problèmes auxquels l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont aujourd’hui confrontés».

Le commandant de la Task Force Europe du Sud, a, également salué les relations étroites entre les armées américaine et marocaine. « Nous sommes extrêmement enthousiastes et fiers de travailler avec les Forces armées royales marocaines et nous nous efforçons ensemble de rendre les manœuvres de l’African Lion plus réussies chaque année », a-t-il ajouté.

Le Centre régional des médias pour l’Afrique du département d’Etat américain a confirmé que la majorité des manœuvres de l’African Lion se déroulerait comme à l’accoutumée au Maroc, en plus de la Tunisie et du Sénégal. Depuis le début la plupart de ces exercices militaires se déroulaient au Maroc, et cette année ils se dérouleront au Sahara marocain dans les secteurs de Mahbas, Dakhla et Tan Tan, alors que certains exercices sont organisés en Tunisie et au Sénégal.

En novembre dernier, une réunion de haut niveau s’est tenue au Q.G de la région sud des Forces armées royales, à Agadir, entre le général de corps d’armée El Farouk Belkhir, commandant du district sud, et le général major Andrew Rolling, commandant adjoint des forces américaines en Europe et Afrique. C’était dans le cadre justement du démarrage des préparatifs pour les plus grandes manœuvres du continent africain, « African Lion ».