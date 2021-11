Agressions israéliennes sur Gaza : Les enfants palestiniens traumatisés, selon l’UNRWA

C’est ce qu’a déclaré Thomas White, nouveau directeur des opérations de l’UNRWA à Gaza, qui a pris ses fonctions en août dernier, lors d’une rencontre avec des journalistes, tenue dans son bureau. « Grâce à notre contact avec les réfugiés palestiniens à Gaza, nous avons constaté que l’impact psychologique était extrêmement étendu, en particulier chez les enfants », a fait savoir T. White.

Et le responsable onusien d’expliquer que 9 090 enfants ont récemment eu des problèmes comportementaux et subi des traumatismes, notant qu’un soutien psychologique préliminaire leur a été fourni. Précisant que la récente agression israélienne avait sapé les progrès économiques qui étaient attendus au cours de cette année à Gaza, estimés à 0,3%. « Les conditions dans la Bande de Gaza sont difficiles, surtout à la lumière des taux élevés du chômage et de la pauvreté. La personne qui reçoit un salaire mensuel subvient quant à elle aux besoins de deux à trois familles élargies », a-t-il indiqué.

Plus de deux millions de personnes dans la Bande de Gaza endurent de mauvaises conditions économiques, en raison du blocus israélien en place depuis 2006. Selon un rapport publié en août dernier, par le Bureau central palestinien des statistiques (gouvernemental), le nombre de chômeurs dans la Bande de Gaza a atteint les 212 000, avec un taux de chômage de 45 %.

T. White a qualifié l’accord de cessez-le-feu dans la Bande de Gaza d’important, soulignant que l’UNRWA avait documenté les dommages totaux ou partiels ayant touché environ 8 300 maisons (appartenant à des familles de réfugiés palestiniens). Il a indiqué que l’agence onusienne poursuivait ses efforts pour négocier avec les donateurs en vue d’entamer la reconstruction des maisons de réfugiés palestiniens complètement détruites, notant que l’Allemagne a accepté de le faire.

Dans ce contexte, il a déclaré que l’UNRWA avait commencé la distribution des aides financières pour réparer les maisons endommagées suite à l’agression israélienne ainsi que la préparation d’abris pour accueillir les personnes déplacées en cas de nouveau conflit ou en prévision de toute urgence. « Nous avons réhabilité nos 50 centres d’hébergement et augmenté leur capacité. Ils peuvent désormais accueillir environ 150 000 personnes », a fait observer T. White.

Le département des achats de l’agence onusienne, a commencé à reconstituer le stock, – hors produits alimentaires -, des outils de stérilisation et des ustensiles de cuisine.

Au cours de la période allant du 10 au 21 mai dernier, Israël avait lancé une offensive sur la Bande de Gaza. L’agression de l’occupant avait duré 11 jours et fait des morts et des blessés parmi les Palestiniens. Les factions palestiniennes ont répondu à l’agression en tirant des centaines de missiles vers plusieurs villes israéliennes.