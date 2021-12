Agriculture de précision : Outil important pour moderniser le secteur, selon M. Sadiki

Intervenant lors d’une journée d’étude sur l’agriculture de précision, tenue samedi à l’Agropole de Berkane, organisée à l’initiative de l’Association Agripole Innovation (AGRINOVA) de l’Oriental, M. Sadiki a souligné que la stratégie «Génération Green 2020-2030» repose sur la science et l’innovation en vue d’une agriculture efficiente et durable, qui permet d’augmenter la productivité tout en préservant les ressources, à travers notamment une économie de l’eau et des intrants.

Dans ce sens, l’agriculture de précision est devenue un outil indispensable, a relevé le ministre, notant que la transformation numérique est l’un des piliers de la stratégie Génération Green, qui prévoit de connecter pas moins de 2 millions d’agriculteurs à des plateformes de services digitaux. Il a également souligné que la transformation digitale permettra le développement du secteur agricole en termes de méthodes de travail et de production, par le biais de l’utilisation de systèmes de contrôle à distance et de la rationalisation de l’utilisation des intrants.

Cette rencontre s’est tenue en présence du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, du président de la Chambre d’agriculture de l’Oriental, Mimoun Oussar, de professionnels, d’élus locaux et d’une importante délégation de responsables du ministère. Cette journée d’échanges scientifiques, axée autour de l’agriculture de précision comme levier de la durabilité du secteur agricole marocain, a réuni agriculteurs, chercheurs et universitaires, associations professionnelles, start-ups et pouvoirs publics et a permis d’explorer les avantages qu’offre l’utilisation des nouvelles technologies dans l’agriculture.

Les participants à cet événement, organisé en collaboration avec la direction régionale de l’Agriculture de l’Oriental, l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et les Domaines Zniber, ont affirmé que l’agriculture de précision, basée sur l’Intelligence Artificielle et la Big Data, constitue un outil indispensable pour assurer une gestion efficiente des ressources, contribuant ainsi à la préservation des écosystèmes fragilisés par les changements climatiques. Cette journée a été animée par un panel de scientifiques de premier plan, qui ont dressé l’état des lieux de l’agriculture de précision au Maroc et abordé des thématiques ayant trait aux nouvelles technologies pour une irrigation de précision et la télédétection au service de l’agriculture de précision. Une démonstration de l’utilisation des drones et des IoT (Internet of Things) en agriculture a été également au menu de cette rencontre.

AGRINOVA de l’Oriental est une association érigée en pôle de compétitivité en agro-alimentaire dans le cadre d’un partenariat public-privé regroupant l’administration, les associations interprofessionnelles, les organismes de recherche scientifique, et les opérateurs privés. Elle se veut un espace de partage et un outil d’innovation adapté aux besoins du secteur agroindustriel régional, dans une dynamique d’accompagnement collaboratif pour la réalisation de nouveaux projets innovants.