Agriculture : L’OIT au chevet des jeunes de la région Rabat-Salé-Kénitra

Lancé par la DRA de RSK à la fin de l’année 2021, le Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et Agroalimentaires (CRJEAA) s’inscrit dans le cadre de la déclinaison au niveau régional et local du premier fondement de la nouvelle stratégie « Génération Green » notamment son axe qui vise la création d’une « Nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles ».

L’objectif principal de la création de ce centre étant l’encadrement, l’accompagnement et le coaching de proximité des jeunes porteurs de projet en lien avec le secteur agricole et agroalimentaire. Il sera composé d’un centre régional et de six antennes provinciales et sera doté d’une équipe de cadres et animateurs spécialisés.

ProAgro est un programme combinant le soutien aux politiques d’emploi, le développement des compétences, la promotion des chaînes de valeur et le développement de l’entrepreneuriat, avec l’objectif ultime de créer des emplois décents pour les femmes et les hommes dans le secteur agroindustriel. Il vise à développer les capacités des parties prenantes nationales, régionales et locales à élaborer et à mettre en œuvre des actions visant à stimuler le potentiel de création d’emplois du secteur agroindustriel tout en améliorant les conditions de travail.

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet ProAgro apporte un appui technique à la DRA pour le lancement du CRJEAA afin que celui-ci réalise son plein potentiel d’encadrement et d’accompagnement des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets agricoles et agroalimentaires.

Dans le cadre de ce partenariat, la DRA et le projet ProAgro organisent du 24 au 26 janvier 2022 une première formation d’initiation sur trois jours pour une vingtaine de personnes désignées parmi le personnel local de la DRA, de l’Office Nationale du Conseil Agricole (ONCA), de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG) et des Directions Provinciales de l’Agriculture (DPA), qui vont constituer les équipes régionales et locales du CRJEAA. L’objectif principal de cette formation est d’initier les participants aux meilleures pratiques de pré-création et création d’entreprises dans les domaines agricoles et agroalimentaires.

A la fin de la formation, les participants disposeront des connaissances et des capacités requises, du comportement et des méthodes qu’un conseiller à l’entrepreneuriat doit acquérir à travers des présentations théoriques et des mises en situation sur un ensemble de thèmes, en l’occurrence : les principales démarches de création d’entreprises, les spécificités de l’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire, les démarches de pré-création et de création de sociétés agricoles et agroalimentaires et une initiation à l’élaboration d’un plan d’affaire.

Cette formation d’initiation sera suivie par plusieurs formations de formateurs approfondies notamment sur les outils de l’OIT à savoir les modules GERME (Gérer mieux son Entreprise), les modules MYCOOP (Gérer sa Coopérative Agricole) et l’éducation financière.