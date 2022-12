Agroalimentaire : ADA au Salon international de l’alimentation d’Abu Dhabi

À travers cette participation, l’ADA ambitionne de poursuivre et de renforcer davantage l’appui apporté aux groupements de coopératives des produits du terroir, dans le sillage de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, a souligné l’Agence dans un communiqué. Elle a ajouté que cette grand-messe des professionnels du secteur de l’agro-alimentaire, connaît la participation de 25 exposants, producteurs de produits du terroir marocains, issus de toutes les régions du Royaume et qui représentent 36 coopératives agricoles regroupant plus de 910 petits agriculteurs, parmi lesquels 316 femmes (soit 35%).

“Il s’agit d’une belle occasion pour mettre en lumière toutes les nouveautés, mais aussi la diversité, la qualité et la richesse de l’offre marocaine, d’autant plus que ce sont 17.000 professionnels de toutes nationalités qui arpenteront les dédales du salon, à la recherche d’opportunités d’affaires”, a-t-on souligné de même source. L’ADA a également relevé que les exposants marocains ont pu bénéficier, en amont de cette rencontre d’envergure, d’un encadrement marketing et technico-commercial renforcé, avec pas moins de 250 rencontres B to B visant à nouer des relations d’affaires.

Organisée par le groupe émirati ADNEC, en coopération avec l’Autorité de l’agriculture et de la sécurité alimentaire d’Abu Dhabi, cette manifestation représente une grande opportunité pour promouvoir les exportations marocaines et diversifier les débouchés de commercialisation des produits locaux, devenus un secteur stratégique pour l’économie nationale. Elle constitue également une fenêtre pour les professionnels du monde entier de s’informer sur les dernières évolutions du marché agro-alimentaires et de connaître les exigences des consommateurs de la région du Moyen-Orient en général et des Émirats arabes unis en particulier.