Agroalimentaire : Inauguration à Berrechid de l’usine Edita Food Maroc

L’inauguration officielle de cette unité de production, qui a débuté ses activités en décembre 2021, est une étape majeure dans la stratégie d’expansion régionale de l’entreprise qui renforce ainsi sa position d’acteur multi-pays dans la région arabe et élargit sa présence sur le marché dynamique marocain. Cette cérémonie a été tenue en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, de l’Ambassadeur d’Egypte au Maroc, Yasser Othman, du président d’Edita, Hani Berzi, du président de Dislog, Moncef Belkhayat, du Conseil d’Administration d’Edita, du gouverneur de la province de Berrechid, Noureddine Ouabbou, et du président de la commune de Sidi El Mekki, Khalid Ibrahimi.

A cette occasion, R. Mezzour a souligné que cette joint-venture maroco-égyptienne s’inscrit dans le cadre des Orientations Royales pour le renforcement de la souveraineté industrielle et alimentaire du Maroc. « La création de cette usine de dernière génération a une symbolique particulière », a-t-il indiqué, notant que ce partenariat a su capitaliser sur les atouts du secteur agroalimentaire marocain et adhérer à ses priorités futures pour répondre aux exigences mondiales et à celles du consommateur. Le ministre a, en outre, exprimé sa fierté vis-à-vis de cet investissement et de la création de cette usine qui va permettre, dans une première phase, la création de 700 emplois avec un investissement supérieur à 200 MDH.

Pour sa part, le président d’Edita, Hani Berzi a déclaré que l’objectif de son entreprise est de se lancer en affaires dans des pays qui partagent ses valeurs et son potentiel économique, expliquant que le Maroc est la première étape dans la réalisation de cet objectif. L’investissement initial a atteint 203 MDH dans la première phase de cette installation, a-t-il précisé, ajoutant que le site emploie 300 personnes à ce jour et créera 400 opportunités d’emploi supplémentaires. « Nous avons des plans pour une deuxième phase qui ajoutera une extension de 12.000 mètres carrés à un budget de 170 MDH et créera 400 emplois supplémentaires », a-t-il fait valoir.

De son côté, le Président de Dislog Group, Moncef Belkhayat s’est félicité du lancement de cette nouvelle phase du long et fructueux partenariat maroco-égyptien. « Notre objectif est d’atteindre trois lignes de production et de diversifier la gamme des produits au Maroc dans un avenir proche », a-t-il fait savoir, notant qu’Edita Maroc établit les bases d’une expansion future dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il a également souligné que ce partenariat permettra de renforcer la notoriété d’Edita Maroc dans le Royaume et d’extraire de nouvelles opportunités du marché des collations alimentaires en plein essor au Maroc, évalué à environ 500 millions de dollars.

À l’issue de cette cérémonie d’inauguration, une nouvelle convention de partenariat a été signée par R. Mezzour et H. Berzi pour l’investissement supplémentaire d’un montant de 170 MDH pour la création de 400 emplois directs et indirects dans le cadre de ce projet. Il a également été procédé à la signature d’un contrat de distribution exclusive entre le directeur général d’Edita Maroc, Eyad Sobh Mansour et le directeur général de Dislog, Mehdi Bouamrani. Par ailleurs, des trophées en guise de remerciement pour le support et le soutien à ce projet ont été remis au ministre de l’Industrie et du Commerce, l’ambassadeur d’Egypte au Maroc, Yasser Othman, le gouverneur de la province de Berrechid, Noureddine Ouabbou, le président de la commune de Sidi El Mekki, Khalid Ibrahimi, le président d’Edita, Hani Berzi et au secrétaire général du ministère de l’Industrie et du commerce, Taoufik Moucharaf.