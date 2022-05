Agrolab : Feu vert de l’ONSSA

Créé il y a plus de 20 ans, Agrolab est passé d’un laboratoire exclusivement dédié aux industries céréalières marocaines, à un laboratoire de renommée nationale et africaine, équipé de matériel à la pointe de la technologie, répondant aux exigences de tout le secteur agroalimentaire, indique le laboratoire dans un communiqué.

En plus d’être reconnu par l’ONSSA, de faire partie de plusieurs circuits de comparaisons inter-laboratoires au Maroc et à l’étranger (CILM, RAEMA, LGC et BIPEA), et de disposer de l’Accréditation selon la norme marocaine NM 17025 version 2018, pour ses analyses physicochimiques et microbiologiques, Agrolab vient d’être également agréé par l’ONSSA pour ses analyses en microbiologie alimentaire et hydrique, et en physico-chimie alimentaire. Avec ces atouts, ce laboratoire peut ainsi, et à juste titre, aspirer à devenir la référence du contrôle qualité du secteur agroalimentaire au Maroc et en Afrique, conclut le communiqué.