Aide militaire à l’Ukraine : Berlin se surpasse, selon M. Zakharova

Dans un long message sur Telegram adressé aux «pacifistes» samedi 5 mars, la porte-parole de la diplomatie russe a détaillé les livraisons d’armes anciennes et récentes à Kiev par les pays occidentaux. «L’Allemagne est en train de devenir l’un des fournisseurs les plus importants d’armes à Kiev», a-t-elle affirmé en soulignant que Berlin envisageait d’envoyer à Kiev «plus de 2 000 lance-missiles sol-air portatifs Strela-2 détenus auparavant par la République démocratique d’Allemagne, ainsi que 500 lance-missiles sol-air portatifs Stinger». Berlin va en outre fournir à l’Ukraine «1 000 lance-roquettes anti-char Panzerfaust et 14 véhicules blindés».

Parmi les autres fournisseurs d’armes européens cités par M. Zakharova, on trouve «le Danemark (2 700 lance-roquettes anti-char M72), l’Espagne (plus de 1 300 lance-grenades), la Belgique (200 systèmes anti-char), le Luxembourg (100 systèmes NLAW)». La République tchèque est mentionnée pour un envoi de «4 000 mortiers, 30 000 pistolets, 5 000 fusils d’assaut, 5 000 mitrailleuses, des fusils de précision» et la Pologne pour «100 mortiers avec 1 500 munitions» et «huit drones». La Suède envisage la livraison de «5 000 systèmes anti-char, des radios portables, des casques, des gilets pare-balles» et la Finlande «2 500 fusils, des munitions, des gilets pare-balles». La Roumanie, la Croatie et la Lettonie font partie des pays énumérés pour des envois d’armes non létales «en général par des gilets pare-balles et des casques». La France n’est pas citée dans le texte de M. Zakharova, ni l’Espagne.

Hors Union européenne, le Royaume-Uni est mentionné pour sa fourniture de systèmes anti-char avec «2 000 systèmes y compris les systèmes portables NLAW», le Canada pour l’envoi de mitrailleuses et «armes légères». Elle rappelle par ailleurs que les Etats-Unis ont promis 350 millions de dollars supplémentaires pour l’achat d’armes et que l’Australie a promis 75 millions de dollars, dont 50 millions destinés à l’armement. Samedi, des élus du Congrès US ont promis une aide de 10 milliards de dollars d’aide supplémentaire pour l’Ukraine, lors d’un échange virtuel avec V. Zelensky. «Nous débloquerons rapidement ces 10 milliards pour aider le peuple ukrainien sur les plans économique, humanitaire et sécuritaire», lui a dit Chuck Schumer, chef démocrate du Sénat, selon une source informée de la teneur des discussions qui ont eu lieu par Zoom.