Aide militaire à l’Ukraine : Les mises en garde de S. Choïgou à l’OTAN

« Nous suivons les déclarations des dirigeants des différents pays de l’OTAN concernant leur intention de fournir à l’Ukraine des avions et des systèmes de défense aérienne. S’ils sont mis en œuvre, nous répondrons de manière appropriée », a déclaré S. Choïgou.

Le ministre russe de la Défense a également annoncé l’achèvement des principales tâches de la première phase de l’opération militaire spéciale en Ukraine, lancée par Moscou le 24 février pour des raisons de sécurité. Et souligné, à ce sujet, que « l’armée ukrainienne a subi de lourdes pertes au cours de l’opération militaire, ce qui permet de concentrer les efforts sur la réalisation de l’objectif principal de l’opération, qui est la libération du Donbass ».

Concernant les mercenaires étrangers utilisés par le régime ukrainien dans la confrontation avec la Russie, S. Choïgou a déclaré que près de « 600 mercenaires étrangers ont été neutralisés au cours des deux dernières semaines en Ukraine ». Et le ministre russe de lancer une mise en garde contre la distribution incontrôlée d’armes fournies à l’Ukraine, qui pourrait constituer une menace pour l’Europe. « Nous considérons la position de l’Occident, qui fournit à l’Ukraine des armes létales, comme irresponsable, et sa distribution aveugle à la population et aux mercenaires ne fait qu’aggraver la situation et peut constituer une menace à l’avenir pour les Européens eux-mêmes », a-t-il averti.

Le ministre russe a également assuré que les citoyens russes (conscrits obligatoires) appelés au service militaire ce printemps ne seront envoyés dans aucun point chaud, en référence à l’Ukraine. Relevant que tous les conscrits appelés à effectuer le service militaire au printemps dernier seront démis de leurs fonctions après l’expiration de son mandat, et que la durée du service militaire en Russie est d’un an.

La Défense russe avait annoncé le même jour la destruction de 68 installations militaires ukrainiennes, dont 3 centres de commandement, 4 systèmes de missiles antiaériens, 1 station radar, 5 lance-roquettes multiples, 2 entrepôts de munitions, 3 entrepôts de carburant et de lubrifiants, 19 zones de stockage pour l’équipement et les bastions de l’armée ukrainienne.

L’OTAN divisé ?

L’agence américaine Bloomberg a rapporté qu’il y avait une scission au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) sur plusieurs questions liées à l’opération militaire russe en Ukraine. « Certaines différences sont apparues au public au cours du week-end, après que le président américain Joe Biden a déclaré que Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir, puis s’est rétracté après avoir été largement critiqué », ajoute l’agence.

La division entre les pays de l’OTAN réside, ajoute l’agence, dans deux questions : la première concerne le type d’armes avec lesquelles l’Ukraine devrait être soutenue, et l’autre est l’avantage souhaité de la communication et du dialogue avec le président russe Vladimir Poutine.

Certains membres de l’OTAN estiment que le dialogue du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz avec le maitre du Kremlin « est contre-productif et est dans l’intérêt de Poutine, pas dans celui de l’alliance ». Pour ces deux hommes d’Etat, le conflit en Ukraine devrait être réglé par les négociations.

Pour Nikolaï Patroushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, l’objectif des États-Unis est d’affaiblir l’Europe et de causer un maximum de dommages à ses relations avec la Russie, avait-il souligné lundi. « L’objectif des Américains, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, est évident : affaiblir l’Europe et causer un maximum de dommages à ses relations avec la Russie, créant des avantages indéniables pour leur développement économique. L’exemple le plus odieux et le plus tragique de la politique destructrice de Washington est l’Ukraine qui a été programmée dans un cadre antirusse pendant 30 ans depuis son indépendance », a-t-il affirmé.

Selon N. Patroushev, les États-Unis ont forcé leurs alliés européens à se joindre aux sanctions antirusses illégitimes – souvent contre leurs propres intérêts. « En conséquence, dans les pays européens, même maintenant, avant même que la Russie n’ait introduit des mesures de réponse complètes, il y a une forte augmentation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires », a déclaré le chef du Conseil de sécurité.

Il a également noté que « Washington avait complètement détruit le système mondial de contrôle des armements, sapant divers pactes au cours des dernières décennies, notamment le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, la réglementation du Ciel ouvert et le Traité sur les missiles antibalistiques ».

N. Patroushev a estimé que « cette politique avait mis en péril l’avenir de la planète ».

Un mois après le début des conflits en Ukraine, les délégations russe et ukrainienne sont arrivées à Istanbul pour discuter de la crise.