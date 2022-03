Aide US au Maroc : Washington ne fait plus l’impasse sur le Sahara marocain

La nouvelle loi de finances américaine reconfirme la position traditionnelle des Etats-Unis vis-à-vis du Maroc non amputé de son Sahara. Rien de plus normal puisque la position de Washington reste inchangée et consacre l’indivisibilité du Maroc. Cela a été d’ailleurs réaffirmé, à Rabat, lors de la rencontre entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Wendy Sherman, Secrétaire d’Etat adjointe américaine. Les deux diplomates ont réaffirmé la position américaine, le 8 mars dans un communiqué conjoint ayant sanctionné le Dialogue Stratégique Maroc-Etats-Unis.

Pour rappel, Washington se contente, pour l’heure, de soutenir le processus mené sous l’égide des Nations Unies, via le Conseil de sécurité, pour une solution politique au différend régional autour du Sahara et qui favorise le compromis. L’actuelle administration hésitant encore à faire le pas franchi par la précédente qui avait reconnu sans coup férir la marocanité du Sahara.

En novembre dernier, Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine a apporté un soutien appuyé au plan du Maroc pour le règlement du conflit autour du Sahara jugé qui plus est «sérieux» et «crédible». La rencontre à Washington avec N. Bourita a été édifiante en ce sens. «Le secrétaire d’État a souligné que nous continuons de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, porteur d’une approche qui peut potentiellement satisfaire les aspirations du peuple du Sahara occidental», avait déclaré Ned Price, à l’issue de la réunion entre les patrons des diplomaties des deux pays.

J. Biden a signé la législation lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, entouré notamment de sa vice-présidente, Kamala Harris et de plusieurs élus au Congrès. Pour rappel, le Congrès US ne compte pas que des amis du Maroc. Des voix pro-algériennes avaient tenté d’introduire des dispositions laissant croire à une quelconque distinction entre le Maroc et son Sahara ou encore à remettre en question le consulat US à Dakhla. Ces mêmes âmes bienfaitrices avaient également tenté de conditionner l’assistance américaine au Maroc. Sans succès, il faut croire…