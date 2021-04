Aissata Tall Sall, chef de la diplomatie sénégalaise à Rabat: Imminente inauguration d’un consulat à Dakhla 

L’allié traditionnel de Rabat en Afrique, le Sénégal en l’occurrence, a décidé de se joindre aux autres pays du Continent en décidant d’ouvrir une représentation diplomatique à Dakhla. C’est Aissata Tall Sall, chef de la diplomatie sénégalaise, qui a été chargée par le chef de l’Etat sénégalais de cette mission. Il y a lieu de rappeler que très tôt, Dakar avait apporté son soutien au plan d’autonomie marocain au Sahara. Aujourd’hui, le Sénégal se joint aux autres partenaires du royaume sur le continent, tels la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Burkina Faso et même la Zambie, pays qui a tourné le dos à la RASD, qui ont déjà ouvert des consulats au Sahara.

Certains voient en l’ouverture du consulat du Sénégal dans la province marocaine, comme un désaveu au dernier communiqué du Conseil de la paix et sécurité de l’Union africaine, du 18 mars, appelant le secrétaire général de l’ONU «à demander au conseiller juridique des Nations unies de fournir un avis juridique sur l’ouverture de consulats dans le territoire non autonome du Sahara occidental». D’autant plus que le Sénégal assume aujourd’hui, et pour trois années, des responsabilités de premier plan au niveau de l’organisation panafricaine.

Il y a lieu de rappeler aussi que l’initiative sénégalaise intervient dans le sillage de l’indépendance de ce pays. Dans un message royal adressé au chef de l’Etat sénégalais, le Roi exprime ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au Président du Sénégal et souhaite également progrès et prospérité au peuple sénégalais que « des liens séculaires privilégiés unissent au peuple marocain ».

Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal ont su conférer une dynamique renouvelée à leur coopération d’exception, souligne le message qui réitère la ferme volonté royale de poursuivre l’action commune, en vue de renforcer le partenariat stratégique maroco-sénégalais et de contribuer à l’édification d’une Afrique unie, solidaire et prospère.