Al Adl fustige l’arrivée au Maroc du chargé d’affaires israélien

La Jemaa d’Al Adl Wal Ihsane a condamné, cette semaine, l’arrivée du chargé d’affaires du bureau de liaison d’Israël au Maroc, qualifiant, dans un communiqué, cette démarche de «catastrophique», tout en appelant les dirigeants marocains à assumer leurs responsabilités quant à cette mesure.

L’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, affiliée à la Jamaâ, a estimé que «l’histoire David Govrin», nommé chargé d’affaires, «ne correspond pas à la position déclarée», expliquant que l’ancien diplomate israélien occupait le poste d’ambassadeur en Egypte. «C’est une journée de deuil et de colère pour le peuple marocain auquel on a imposé ce choix impopulaire qui affecte sa dignité, sa force et son avenir», dénonce l’ONG.

Aux yeux de la Jemaa, «la normalisation des relations signifie l’infiltration de l’État d’occupation dans la société marocaine à tous les niveaux» car «la question ne se limite pas à la conduite des affaires dans un bureau de liaison, mais elle est plus grande que cela et plus dangereuse», relève le communiqué. Le communiqué évoque un subterfuge qui vise à «tromper le peuple et permettre aux sionistes d’atteindre les artères de la vie de notre pays».

L’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a ainsi insisté sur «la nécessité d’unir les efforts des forces vives de ce pays pour affronter le danger de la normalisation sioniste et ses répercussions sur le peuple et l’État», dénonçant une «tache de honte qui afflige le Maroc, le pays des martyrs, des moudjahidines et des conquérants de Bait al-Maqdis».