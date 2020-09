Al Akhawayn et l’UM6 polytechnique unies pour la recherche 

Un mémorandum d’entente a été signé vendredi à Ifrane, par Amine Bensaid, président de l’AUI, et Hicham El Habti, secrétaire général de l’UM6P actant le début d’une coopération ‘’stratégique’’ dans plusieurs domaines, à savoir les sciences de l’éducation, le e-learning, la recherche et développement (R&D), l’entreprenariat, l’innovation sociale, la diversité et l’inclusion, ainsi que l’intelligence artificielle. Ainsi, les deux établissements initieront conjointement des activités de recherche incluant, entre autres, des projets, des séminaires et des conférences. Les deux parties se sont également engagées à mettre en place des programmes d’échange de leurs étudiants en cycles de Master et de Doctorat, à coopérer pour la mise en place de nouvelles formations post bac, master et PhD et à échanger leurs publications et contenus académiques.

Les deux institutions travailleront également étroitement pour développer des formations en double diplomation, mettre en place des programmes de développement de leurs corps administratifs et promouvoir l’enseignement digital. Al Akhawayn et l’Université Mohammed VI polytechnique engageront également des projets conjoints à vocation africaine, afin de renforcer leur attractivité aux jeunes talents du continent, et procéderont à l’échange d’expérience dans le cadre de leur initiative de l’innovation sociale dans leurs deux régions respectives, en l’occurrence la région d’Ifrane et celle de Rhamna.