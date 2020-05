Al-Mada injecte 22 MDH dans la phase 2 de l’opération « Solidarité Covid-19 »

En ce mois de Ramadan marqué au fer du Covid-19, la Fondation Al Mada annonce dans un communiqué le démarrage, mercredi 13 mai 2020, de la distribution de dons alimentaires au bénéfice des familles les plus vulnérables. Ainsi, 1 778 tonnes de denrées alimentaires et d’hygiène, pour une valeur de plus de 22 MDH, vont être distribuées à 50 000 ménages représentant près de 250 000 personnes.

Les paniers seront remis aux autorités locales de chaque région. Celles-ci se chargeront d’en assurer la distribution aux familles bénéficiaires. Cette opération a pu être réalisée grâce au soutien logistique du Groupe Marjane.

Par cette action, la Fondation Al Mada, fidèle à ses engagements premiers et à sa raison d’être, contribue à renforcer l’effort collectif et la chaine de solidarité nationale dans la lutte contre la pandémie.

Pour rappel, la première phase portait sur le don d’un million de masques FFP2 au personnel soignant des patients contaminés par le COVID-19.