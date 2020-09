Al Omrane améliore son chiffre d’affaires au deuxième trimestre

Le chiffre d’affaires semestriel du Groupe Al Omrane s’est établi à près de 1,22 Mrds Dh, contre 1,58 Mrds Dh au premier semestre de 2019, soit une baisse de 23,2%, et ce malgré la bonne performance au deuxième trimestre de l’année.

Dans un communiqué sur ses réalisations financières au titre du premier semestre, le groupe indique que dès la fin du premier trimestre 2020, tenant compte des impacts sévères sur la conjoncture économique nationale et plus particulièrement au niveau du secteur de l’habitat de la crise sanitaire du Covid 19, Al Omrane, sur la base des mesures d’accompagnement mises en place par l’État, s’est doté d’une gouvernance de gestion de crise adaptée et dynamique et d’un plan de relance de l’activité. Ces mesures ont permis d’atténuer les effets de la crise sanitaire sur l’activité du Groupe au titre du second trimestre et de rattraper une partie du retard engendré par la crise.

Le Groupe souligne en outre que les engagements et les investissements, axe majeur du plan de relance, ont été globalement maintenus tant au niveau de la production de logements que dans le cadre des mises à niveau confortant le rôle clé joué par le Groupe dans le développement des territoires, notant, dans ce sens, qu’il a achevé, durant le premier semestre 2020, plusieurs projets d’une consistance de 4.588 unités de production nouvelle contre 4.512 unités à fin juin 2019. S’agissant de l’endettement net, il s’est stabilisé à 4,56 Mrds Dh à fin juin (+0,4%). « Les efforts déployés dans le cadre du plan de relance, à travers le recouvrement, l’accélération et la simplification des procédures administratives ont permis d’améliorer significativement la position de liquidité et les recettes du Groupe.