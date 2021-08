Al-Qaida, affaire classée pour J. Biden : Le chef de la diplomatie US soutient le contraire

Tandis que J. Biden s’était interrogé sur l’intérêt des États-Unis à rester en Afghanistan avec une Al-Qaïda «disparue», le secrétaire d’État a avancé, lui, une clarification de cette déclaration du Président US en reconnaissant que des membres de l’organisation terroriste y étaient toujours.

Sur Fox News Sunday ce 22 août, Antony Blinken a assuré le 22 août que le Président avait voulu marquer le fait que les États-Unis avaient réussi à accomplir leur mission en Afghanistan. Interrogé par le journaliste de l’émission qui a voulu des précisions en lui demandant pour la deuxième fois si Al-Qaïda était partie d’Afghanistan, le secrétaire d’État américain a répondu que la capacité d’Al-Qaïda à mener une autre attaque similaire à celle du 11 septembre était «considérablement diminuée».

«Comme nous le savons tous, nous sommes allés en Afghanistan il y a 20 ans avec une mission et un but en tête: et c’était pour s’occuper des gens qui nous ont attaqués le 11 septembre, pour amener ben Laden devant la justice, ce que nous avons fait il y a une décennie, et pour diminuer la capacité d’Al-Qaïda à faire de nouveau la même chose, de nous attaquer depuis l’Afghanistan et cela, selon le point de vue du Président, a été réussi», a répondu M.Blinken.

Après que le présentateur a posé la même question pour la troisième fois, le secrétaire d’État a cédé, en avouant que les membres de cette organisation terroriste étaient toujours dans le pays. «Y a-t-il des membres et des restes d’Al-Qaïda en Afghanistan? Oui, mais le Président faisait référence à sa capacité [d’Al-Qaïda, ndlr] à faire ce qu’elle a fait le 11 septembre et cette capacité a été beaucoup diminuée», selon A. Blinken.

Les estimations de J. Biden vont à l’encontre d’un rapport des Nations unies, indiquant que l’organisation terroriste était présente dans 15 provinces afghanes, et du général Mark Milley qui a affirmé que si les Taliban prenaient le pouvoir, il aurait besoin de rehausser le niveau de menace terroriste d’Al-Qaïda.

« Nous savons qu’Al-Qaïda est présente, ainsi que Daech, en Afghanistan, et nous en avons parlé depuis un certain temps» a réagi John Kirby, porte-parole du Pentagone, auprès des journalistes après les propos du locataire de la Maison Blanche.