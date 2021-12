Alerte à la sécheresse en Somalie : La faim en bout de course…

Puits à sec, manque de pâturage, troupeaux de bétails qui meurent de faim et de soif à grande échelle, et flambée des prix de certaines denrées alimentaires – +30 à 60% pour le maïs et le sorgho dans certaines régions par exemple… Le mode de vie des Somaliens est profondément bouleversé par la sécheresse qui s’installe dans le pays.

Les trois dernières saisons de pluie ont été mauvaises et la prochaine s’annonce plus pauvre encore. On est donc face au plus long et le plus dramatique épisode de sécheresse dans le pays en quatre décennies, assure l’ONU. À ce rythme, les prochaines récoltes seront maigres, elles aussi : 50 à 70% en deçà de la moyenne sur dix ans selon les prévisions. Depuis janvier, 170 000 personnes ont déjà fui leur maison à la recherche d’eau, de nourriture ou de pâturage.

Quelque 4,6 millions de personnes pourraient avoir besoin d’une aide alimentaire d’ici au mois de mai, dont 300 000 enfants de moins de 5 ans à risque de malnutrition. « Si nous ne les aidons pas dans un délai rapide, ils mourront», ont alerté lundi les Nations unies au moment de lancer un appel à contribution d’1,5 milliard de dollars pour financer la réponse à cette crise dans un pays où déjà sept habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté, également affectés par des décennies de conflit et des invasions de criquets pèlerins.