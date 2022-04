Alerte à l’hépatite idiopathique : La Santé se mobilise

Le ministère a indiqué qu’il suivait la situation épidémiologique mondiale liée à cette infection dont les sources et les raisons n’ont pas encore été définies, dans le cadre du système international de vigilance sanitaire au Centre national des urgences de santé publique. Le département suit également «toutes les recommandations émises à cet égard» par l’OMS, le Centre de contrôle des infections en Europe et l’Agence de sécurité sanitaire (Health Security Agency) au Royaume-Uni, assure un communiqué produit à cette occasion par la tutelle.

A l’heure actuelle, le système national de surveillance épidémiologique au Maroc n’a enregistré aucune évolution du niveau du nombre habituel de cas d’hépatite, a précisé le ministère, ajoutant qu’aucun cas similaire à ceux susmentionnés n’avait été détecté.

A noter que le 5 avril 2022, l’OMS a été notifiée de cas d’hépatite aiguë de cause inconnue chez des enfants de moins de 10 ans, au Royaume-Uni. D’autres cas ont été suivis en Europe et en Amérique du Nord. Pour sa part, le ministère de la Santé au Maroc a indiqué que sur la base des informations et des données actuellement disponibles, l’OMS appelle tous les pays à surveiller et signaler les cas potentiels, en plus de mener une enquête épidémiologique approfondie.