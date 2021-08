Alger décide de rompre ses relations avec Rabat : Le Maroc exprime ses regrets et en prend note

Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée mais attendue – au regard de la logique d’escalade constatée ces dernières semaines – ainsi que son impact sur le peuple algérien. Il rejette catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent.

Quant à lui, le Royaume du Maroc restera un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien et continuera d’agir, avec sagesse et responsabilité, pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses.

A ce communiqué lapidaire de la diplomatie marocaine, il y a lieu de relever la réaction du chef du gouvernement. Saad Eddine El Othmani a déclaré « avoir regretté profondément cette évolution » en précisant dans des déclarations sur Maghrebvoices, un média du gouvernement des États-Unis, que le « Maroc privilégie les intérêts supérieurs des peuples du Maghreb en général et des peuples marocain et algérien en particulier ». S.E. El Othmani a ajouté qu’il avait foi en « la construction de l’Union du Maghreb » et en «un retour à la normale des relations entre les deux pays voisins, le Maroc et l’Algérie ; c’est une évidence». Le Maroc, indique le chef du gouvernement, « doit s’accrocher constamment à l’espoir de voir un Maghreb unifié ».

Pour rappel, c’est Ramtane Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, qui avait annoncé, lors d’une conférence de presse, que son pays avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir de mardi, annonce l’agence officielle algérienne APS.

Le haut conseil de sécurité algérien, présidé par le président Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé depuis mercredi dernier la révision des relations entre les deux pays et l’intensification des contrôles aux frontières.