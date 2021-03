Alger joue avec le feu dans l’Oriental: Incursion armée et ultimatum à El Arja

Un casus belli de plus entre Alger et Rabat. Faisant preuve de retenue, le Maroc ne cherche pas à céder aux provocations de l’armée algérienne qui veut faire main basse sur des lopins de terre exploités par les agriculteurs marocains à El Arja, près de Figuig. La tension est palpable dans la région où les paysans marocains, lésés par les incursions répétitives de l’armée algérienne, ainsi que par les menaces proférées à leur encontre, ont multiplié les marches de protestation pour attirer l’attention des autorités locales afin de réagir et les réhabiliter dans leurs droits inaliénables.

Mais jusqu’à preuve du contraire, la partie marocaine qui ne cherche pas l’escalade, le moindre prétexte pourrait être exploité par les Algériens pour siphonner le Hirak populaire en déclenchant le micro-nationalisme, le Maroc étant l’ennemi juré du système comme l’entonne la rhétorique algérienne, laisse faire. Ce qui agace davantage les habitants de la région déjà lésés par un tracé des frontières aux contours encore flous. Des observateurs notent que des officiers marocains avaient déjà rencontré leurs homologues algériens pour l’évaluation de la situation sur le terrain. Et que la présence des forces marocaines dans la région reste pour le moins dissuasive.

Sise au nord de Figuig, El Arja fait partie, rappelle-t-on, de ces terres longtemps convoitées par l’armée algérienne et souvent objet d’incursions qui fluctuent au gré de l’évolution des relations entre Rabat et Alger. Dès que le climat se tend, pour une raison ou pour une autre, ordre est donné à l’armée algérienne pour serrer la vis. Ce qui s’est traduit, bien des fois, par la mort de Marocains sous les balles tirées depuis l’Algérie. Les prétextes ne manquent pas et vont de la contrebande aux revendications territoriales.

