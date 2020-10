Ali Ben Lmadani pour inspirer la 12éme Promotion de l’EMBA de l’ ISCAE

Après la réussite de la conférence débat « Entreprendre : c’est oser », qu’avait donné Ali Ben Lmadani aux étudiants du cycle normal de l’ISCAE- Rabat, le Groupe ISCAE l’a invité cette fois-ci pour animer une conférence autour de l’entreprenariat en temps de crise auprès de la 12ième promotion du prestigieux programme EMBA.

« En invitant Ali BEN LMADANI, à animer cette conférence, nous avons voulu non seulement donner l’exemple aux participants de l’Executive MBA, mais aussi et surtout mettre le focus sur les opportunités que pourraient offrir la crise dans différents domaines », déclare Pr. Hind KABAILI, enseignant chercheur et program manager de l’EMBA. « L’expérience personnelle de M. BEN LMADANI lors de la crise des Surprimes et ses projets durant la crise actuelle ont été des cas inspirant pour l’audience », poursuit Pr. KABAILI.

« Encourager l’Entreprenariat au Maroc est un de mes challenges personnels. Dès que j’ai pu, je suis rentré à Casablanca pour animer cette conférence prévue initialement pour le premier trimestre de l’année », a témoigné Ali Ben Lmadani avant le début de la conférence. Lors de son intervention, Ali Ben Lmadani, CEO de ABL Corporation et fondateur, entre autres, de ABL Aviation, ABL Industries et ABL Maritime est revenu sur son parcours d’entrepreneur atypique en délivrant aux participants ses clés de réussite, les défis relevés ainsi que ses perspectives à l’ère de la Covid-19.

L’échange avec le parterre des participants de l’exécutive MBA était riche et enrichissant. Dans une ambiance bon enfant, les participants ont échangé avec le conférencier non seulement durant la conférence mais également à travers des one to one informels à la fin de la séance. « Vu le contexte économique actuel, j’ai saisi l’occasion pour étaler ma vision de retourner les menaces en opportunités en illustrant de manière concrètes avec les opportunités que pourraient offrir cette crise dans certains secteurs économiques. L’exercice n’était pas simple vu que chacun des participants est en poste de responsabilité depuis au moins dix ans. Ils ont tous la connaissance managériale, mon job était de les encourager à entreprendre et de les inspirer via mon expérience personnelle et avec des exemples concrets », a déclaré l’opérateur à la fin de la conférence.