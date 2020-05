Ali Khamenei s’attaque aux pétromonarchies qui pactisent avec Israël

Mardi 19 mai, un avion-cargo de la compagnie aérienne émiratie Etihad Airways a effectué pour la première fois la liaison directe Abou Dhabi-Tel-Aviv, transportant du matériel médical urgent à destination des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, selon le porte-parole de la compagnie, cité par le site d’information israélien i24NEWS. A. Khamenei a réagi sur son compte Twitter : «Aujourd’hui, certains États du Golfe persique ont commis la plus grande trahison contre leur propre histoire et l’histoire du monde arabe», écrit Ali Khamenei. Pour lui, «ils ont trahi la Palestine en soutenant Israël». «Les peuples de ces États toléreront-ils la trahison de leurs dirigeants?», se demande-t-il.

Et d’ajouter que «les relations flagrantes de l’Arabie saoudite avec le régime sioniste sont vraiment une dague qui a poignardé la Palestine et la nation islamique». «Les Saoudiens ont commis un acte de trahison majeur», soutient-il, précisant qu’«ils sont coupables tout comme les Etats-Unis qui sont également impliqués ».

L’ambassadeur permanent d’Israël aux Nations unies, Danny Danon, s’est félicité sur Twitter de l’exécution de ce premier vol, espérant voir dans un futur proche des avions transportant des voyageurs. Tout en affirmant avoir visité les Émirats arabes unis, il a émis le souhait de voir les relations entre les deux pays se développer encore plus.

Selon i24NEWS, le vol de cet avion-cargo a été organisé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en coordination avec le ministère israélien des Affaires étrangères. L’avion a transporté 14 tonnes de matériel médical urgent pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Les Émirats arabes unis et Israël n’ont pas de relations diplomatiques officielles. Cependant, selon le journal Haaretz, les deux États partagent de «nombreux contacts officieux». Et pour cause, i24NEWS rappelle qu’en octobre 2018, l’ancienne ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, avait été invitée pour une visite officielle à la mosquée Sheikh Zayed, la plus grande des Émirats arabes unis.

D’ailleurs, Israël prendra part à l’Exposition universelle de 2020 à Dubaï, dont la date a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19.

La normalisation ainsi en marche a poussé Abou Dhabi à revoir jusqu’au Coran (une première traduction en hébreu ayant été l’œuvre de l’Arabie Saoudite) pour légitimer l’usurpation du territoire palestinien et donner plus de crédit au récit sioniste qui vise à étendre son territoire du Nil jusqu’à l’Euphrate.