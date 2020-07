Allègement du Déficit Commercial de 12% à fin mai

Selon le dernier bulletin sur les échanges extérieurs publié par l’Office des Changes, au titre des cinq premiers mois de 2020, tant les importations que les exportations de marchandises enregistrent, en glissement annuel (comparaison entre janvier-mai 2020 et janvier-mai 2019), des baisses respectives de 16,9% et de 20,1%. Partant de là, le déficit commercial enregistre un allégement de 12% ou de 10.093 MDH. En revanche, le taux de couverture enregistre une perte de 2,3 points.

Dans le détail, la baisse des importations de biens est due au recul des importations de produits finis de consommation (-11.080 MDH), de biens d’équipement (-10.523 MDH), de produits énergétiques (-9.263 MDH), de demi produits (-7.374 MDH) et de produits bruts (-2.247 MDH). Le recul de la facture énergétique qui s’est établit à 22.938 MDH à fin mai 2020 contre 32.201 MDH à fin mai 2019, soit -9.263 MDH (-28,8%) est dû essentiellement à la baisse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (-5.553MDH). Cette évolution s’explique par l’effet prix en baisse de 24,9% (4.291 DH/T à fin mai 2020 contre 5.711 DH/T un an auparavant). En parallèle, les quantités importées s’élèvent à 2.379mT contre 2.760mT, soit -13,8%.

En revanche, les importations de produits alimentaires augmentent de 5.162 MDH. Celles-ci atteignent 26.926MDH à fin mai 2020 contre 21.764MDH une année auparavant, suite à la hausse des achats du Blé (+1.926 MDH) et ceux de l’Orge (+1.308 MDH).

De leur côté, les exportations enregistrent une baisse de 20,1% à 100.883 MDH contre 126.244 MDH un an auparavant. Ce recul fait suite à la diminution des ventes de la quasi-totalité des secteurs et à leur tête l’Automobile qui a accusé une baisse de 39,4% à 21.311MDH contre 35.148MDH.

Cette baisse s’explique principalement par le recul des ventes du câblage (-48,6% ou -6.822MDH), de la construction (–41,5% ou -6.378MDH) et de l’intérieur véhicules et sièges (-36,5% ou -1.240MDH). La part de ce secteur dans le total des exportations s’élève, ainsi, à 21,1% contre 27,8% un an auparavant.

Concernant les exportations du secteur textile et cuir qui a accusé une perte de-33,8% à fin mai 2020, celles-ci ont été affectées par le recul des ventes des vêtements confectionnés (-3.972MDH) et celles des articles de bonneterie (-1.049MDH). En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire accusent une baisse de 6,3% à fin mai 2020 à 29.491MDH contre 31.475 MDH un an auparavant. Cette évolution provient essentiellement du recul des ventes de l’industrie alimentaire de 10,4% ou -1.558 MDH. Les ventes de l’agriculture, sylviculture, chasse et celles de la pêche, aquaculture baissent respectivement de 208 MDH et 56 MDH. En revanche, la part de ce secteur dans le total des exportations gagne 4,3 points passant de 24,9% à fin mai 2019 à 29,2% à fin mai 2020.

Effondrement des recettes voyages

Côté services, au titre des cinq premiers mois de 2020, la balance des échanges de services affiche un excédent en baisse de 16,3% à 28.714 MDH contre 34.309MDH. En effet, les exportations atteignent 59.845 MDH à fin mai 2020 contre 74.230 MDH à fin mai 2019, soit une baisse de 19,4%. En parallèle, les importations de services reculent de 22%. En ce qui concerne les recettes voyages, principale composante des exportations de services, elles atteignent 21.623MDH à fin mai 2020 contre 28.545 MDH une année auparavant, soit -6.922 MDH ou -24,2%.

Les dépenses voyages reculent aussi de 36,4% ou –2.895 MDH (5.053 MDH à fin mai 2020 contre 7.948 MDH à fin mai 2019). L’excédent de la balance voyages s’inscrit, ainsi, en baisse de 19,6% ou -4.028 MDH. Pour leur part, les envois de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’Étranger enregistrent une baisse de 12,4% à 22.678 MDH à fin mai 2020 contre 25.895 MDH à fin mai 2019. Enfin, le flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE) atteint 7.234 MDH contre 8.598 MDH un an auparavant, soit une baisse 15,9% qui s’explique par une baisse des recettes des IDE de 26,9% (10.599 MDH contre 14.497 MDH), conjuguée à la baisse des dépenses de -43%.

Le flux net des Investissements Directs Marocains à l’Étranger (IDME) de son côté baisse de 1.889 MDH à 1.756MDH à fin mai 2020 contre 3.645 MDH une année auparavant. En effet, les investissements directs marocains à l’étranger atteignent 3.586 MDH à fin mai 2020 contre 4.454 MDH à fin mai 2019, soit -19,5%. En revanche, les cessions de ces investissements ont plus que doublé (+1.021 MDH).