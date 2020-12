Alliance israélo-émirati pour la mise à mort de l’UNRWA !

Depuis dimanche, plusieurs sources arabes et israéliennes ont relayé une information du journal Le Monde qui révèle que l’Etat d’Israël et les Emirats Arabes Unis traficotent secrètement pour faire disparaître le fameux Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Selon les informations rapportées par le Monde, « les responsables émiratis réfléchissent à un plan d’action destiné à faire disparaître progressivement l’UNRWA, sans conditionner cette évolution à une résolution du problème des réfugiés”.

Le quotidien du soir ajoute que “ce faisant, Abou Dhabi se rallierait à une revendication de longue date d’Israël, qui martèle que l’agence fait obstacle à la paix en entretenant les réfugiés dans le rêve d’un retour sur les terres d’où leurs parents ont été chassés en 1948. Le ministre d’Etat aux affaires étrangères émirati, Anwar Gargash, n’a pas donné suite à la demande de précision du Monde sur ce point. Une chose est sûre : il n’y aura pas de marche arrière. Un nouvel axe stratégique est en cours d’émergence, avec lequel les pays du Proche-Orient devront apprendre à compter”.

Cette mise à mort de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient était annoncée de longue date. En 2018 déjà, l’ONU avait suspendu son programme d’aide alimentaire pour la Palestine faute de moyens. Et tout récemment, l’ancien ambassadeur d’Israël aux Nations-Unies, Ron Prosor, avait demandé à Joe Biden de ne pas renouveler le financement de l’UNRWA.

Avec le refus des Américains de financer l’Office, il a fallu par la suite que les richissimes pays du golfe prennent le relais. Cependant, face à la crise sanitaire qui a durement frappé le monde, le Qatar et les Emirats Arabes Unis ne veulent plus continuer à supporter la cause palestinienne.