Allianz Africa : Un nouveau CEO pour la branche marocaine

A.Dbich succède ainsi à Joerg Weber qui est appelé à prendre de nouvelles responsabilités au sein du Groupe Allianz, indique Allianz Africa dans un communiqué. A. Dbich était auparavant Directeur Général Délégué d’AXA Assurance Maroc et membre du Comité Exécutif de la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR). Il a piloté la stratégie locale et les activités techniques d’AXA Assurance Maroc pendant plus de 12 ans et a contribué au lancement de son récent programme de transformation.

Au sein de la Compagnie, il a occupé le poste de responsable de la fonction actuarielle pendant 4 ans et a également assuré des responsabilités régionales en tant que responsable des autorités de souscription et de réassurance pour la région CIMA (Conférence Interafricaine des marchés d’assurances). A. Dbich a évolué depuis 2001 dans des institutions financières nationales clés. Il a démarré sa carrière en tant qu’actuaire et a occupé différents postes de responsabilité, en commençant par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) où il a contribué à la mise en place des bases de l’Assurance maladie obligatoire (AMO).

Président du Fonds de garantie des accidents de la circulation (FGAC), A. Dbich est membre suppléant du Comité de discipline du régulateur. Avec une expérience de plus de 20 années dans le secteur de l’assurance, il bénéficie d’une expertise approfondie sur le marché local, aussi bien sur le plan stratégique qu’opérationnel. « Sa maîtrise technique doublée de son leadership reconnu fait de lui le profil idéal pour mener le prochain chapitre d’Allianz Maroc », a déclaré Delphine Traoré, CEO régional d’Allianz Africa, citée par le communiqué.