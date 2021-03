Alors que B. Netanyahu traîne des casseroles: Le rôle de sa femme Sarah dénoncé

Moshé Yaalon, ancien ministre israélien de la Sécurité, a révélé que Sarah interfère dans les nominations des responsables de l’establishment de la sécurité. Lors d’une interview avec la chaîne israélienne KAN, il a ajouté que « le chef d’état-major Gadi Eisenkot, par exemple, avait recommandé certains candidats au poste de secrétaire militaire du Premier ministre, et Netanyahu est censé les rencontrer. Mais ce qui s’est passé, c’est que ce dernier s’est assis avec eux pendant une minute seulement, et puis il leur a demandé de s’asseoir avec sa femme Sarah qui a mené les entretiens ».

Evoquant l’histoire de la nomination du chef du Mossad, M. Yaalon rappelle que « l’annonce Netanyahu au sujet de son candidat à ce poste avait été retardée de plusieurs heures, et cela est arrivé au même moment où Sarah a reporté sa rencontre avec les femmes du Likoud. Et moi j’ai lié les deux questions l’une à l’autre ».

Et de poursuivre sur cette affaire que « plusieurs rapports indiquent que le candidat à ce poste avait par la suite reçu un appel téléphonique dans lequel on ne lui a pas posé de questions sur sa loyauté envers l’Etat, mais sur sa loyauté personnelle ».

À la question de savoir s’il avait voulu ou pas que Yossi Cohen devienne le chef du Mossad, M. Yaalon a répondu que cela « n’est pas important pour le moment. Yossi Cohen est compétent, mais comment Netanyahu permet-il à sa femme d’être influencé par des décisions de sécurité pareilles ? » Et d’ajouter que « s’il s’avère qu’il y a eu un accord, nous pouvons voir des signes de chantage à la suite de son implication antérieure. Serait-ce de cette manière qu’ils dirigent Israël ? »

Le journal israélien Yediot Ahronot a rapporté que David Artzi, ancien directeur-général adjoint des industries aéronautiques, a affirmé avoir vu dans le passé un contrat secret entre le Premier ministre et son épouse. Précisant que « le contrat donne à Sarah Netanyahu la possibilité de participer à toutes les sessions secrètes et d’accorder son approbation pour toutes les nominations des fonctionnaires, y compris du chef du cabinet, du chef du Mossad et du chef du Shin Bet ».

D. Artzi révèle que selon le contrat, « il est interdit à Netanyahu de voyager une nuit sans sa femme. Si l’accord est violé de la part du Premier ministre, toutes leurs propriétés communes seront transférées à la propriété de Sarah, qui les gérera à elle seule ».

En réaction, le bureau du Premier ministre a répondu en disant que ce que disait D. Artzi était « un mensonge complet et répété qui sera traité au tribunal ».