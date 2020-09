Alors que le Polisario s’agite, A. Louarak se rend au « mur de défense » 

Dans cette visite dans la zone tampon, destinée à s’enquérir de la situation sur place, le général A. Louarak est accompagné de hauts gradés de l’armée et d’autres relevant du haut commandement, indique Hespress qui cite des sources sûres.

Ce déplacement intervient au moment où la nébuleuse séparatiste s’agite dans tous les sens à l’approche de l’examen, par l’ONU, du dossier saharien avec, à la clé, le renouvellement du mandat de la Minurso.

En effet, parallèlement aux ruades des “sécessionnistes” de l’intérieur, comme le prouve la mobilisation d’Aminatou Haidar, à Laayoune, le Front Polisario qui bénéficie du soutien total de l’Algérie a décidé de réoccuper la scène en multipliant les provocations sur le terrain. Ce qui se passe dans la région d’El Guergurate a de quoi inquiéter. Surtout que la direction du mouvement séparatiste a donné son feu vert à un large déploiement de ses éléments à la frontière maroco mauritanienne. Pour ce faire, des dizaines de véhicules tout terrain, transportant de jeunes sahraouis, ont été mobilisés récemment depuis les camps de Tindouf à destination d’El Guerguerate avec l’objectif de le bloquer pour plusieurs jours ce passage stratégique. Un ancien «wali du camp de Laayoune» superviserait cette nouvelle opération qui risque de conduire à un clash.

Le convoi a fait une escale à l’Est de Tifariti, située dans le “no man’s land” que le Maroc avait défini avec l’assentiment de la Minurso, afin de se ravitailler en carburant, en eau, et en produits alimentaires. En prévision d’un voyage de 1800 km devant le conduire au point de chute choisi: El Guerguerate. Le convoi devrait se déployer dans cette zone samedi ou dimanche en y dressant des tentes et tenter de paralyser le trafic entre le Maroc et la Mauritanie, voire au delà.

En parallèle, force est de souligner que les séparatistes n’abandonnent nullement la piste du combat diplomatique dans lequel ils jouissent des largesses d’Alger. Après la pression exercée sur Bruxelles, comme sur le Parlement européen, c’est l’Unesco qui a été dans les radars. Forçant l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture de retirer Laâyoune de son réseau des villes apprenantes, selon EFE.

«Après un nouvel examen, l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie a rectifié la liste des nouveaux membres du Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO. Deux villes marocaines –et non pas trois comme indiqué précédemment- rejoignent cette année le Réseau. Il s’agit des villes de Benguerir et Chefchaouen», explique l’organisation onusienne dans un communiqué. Laquelle affirme, via son communiqué, que «l’IUL présente ses excuses pour cette erreur», précisant, en restant vaseux, que «Laâyoune ne réunit pas entièrement les critères exigés». Pour rappel, le Polisario a invité l’UNESCO ce jeudi à «prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger cette erreur injustifiée afin de préserver sa crédibilité et son impartialité».

La province de Laayoune est toujours considérée par les Nations unies comme un territoire non-autonome. Son nom est inscrit sur la liste des territoires examinés annuellement par la 4e commission de l’Assemblée générale de l’ONU chargée des questions politiques et de la décolonisation.