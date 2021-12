Alphabétisation : Un master entre en jeu…

Pour la quatrième année, le nombre de bénéficiaires des programmes d’alphabétisation a dépassé le million, hommes et femmes. Le taux d’analphabétisme a atteint les 32%, selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2014.

Abdelsamih Mahmoud, directeur de l’ANLCAA, a estimé primordial « de donner plus d’importance à l’aspect qualitatif, et d’intensifier nos efforts pour communiquer davantage, et aborder la manière multilatérale de travailler avec différents partenaires, car le travail en commun conduit à de meilleurs résultats ».

L’activation par l’ANLCA de la politique d’action conjointe avec ses partenaires concernés, a été renforcée par le lancement du Master « Education des adultes et formation tout au long de la vie ». Il s’agit du premier master du genre au Maroc dans cette spécialisation, et il est hébergé par la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat.

A. Mahmoud a attribué la faible participation des hommes au programme d’éradication de l’analphabétisme, par rapport aux femmes, au taux élevé d’analphabétisme chez les femmes, ce qui rend leur présence plus importante. Cependant, il a souligné que la différence de prévalence de l’analphabétisme entre les sexes n’atteint pas la mesure qui peut expliquer la grande disparité entre eux dans la demande de prestations, car les femmes représentent plus de 80% du total des bénéficiaires.

Il a expliqué que l’Agence s’efforce de trouver des solutions pour motiver les hommes et les encourager à suivre des cours d’analphabétisme, notant qu’il existe un certain nombre de facteurs qui les découragent, tels que la situation sociale et la situation socio-économique et culturelle.

Abdellatif Kidai, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation, a assuré de son côté que le Master en éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie contribuera à renforcer la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme, d’autant plus que le Maroc mise sur la formation dans le domaine de l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie comme levier du développement durable.