Aménagement d’intérieurs : Coluxe propose une solution tout-en-un

L’aménagement intérieur est un art qui nécessite un réel savoir-faire ainsi que l’intervention simultanée de plusieurs professionnels issus de différents corps de métiers. Dans leurs projets, les clients sont confrontés à la multitude de choix disponibles, à la disparité des qualités et à la nécessité de superviser et synchroniser les prestataires. Les travaux peuvent donc s’avérer longs, fastidieux et coûteux en termes d’énergie et de ressources financières, sans certitude en termes de rendu final. En tant qu’interlocuteur unique pour tous les projets d’aménagement, d’agencement et de décoration, Coluxe représente ainsi une solution idéale pour résoudre ce véritable casse-tête auquel sont confrontés les clients, affirme l’entreprise. Qu’il s’agisse d’un premier aménagement ou d’une rénovation, le client a ainsi la garantie de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans tous ses projets, tout en voyant ses demandes et exigences en termes d’esthétisme et de fonctionnalité prises en considération par des professionnels expérimentés, et au moindre coût. Pour Youssef Azzabi Directeur Général de Coluxe : « Forte de près de dix-sept ans de savoir-faire, Coluxe rassemble des équipes de professionnels fiables et expérimentés dans tous les corps de métiers (artisans ébénistes, poseurs, agenceurs…). Tous nos produits sont d’origine italienne et façonnés sur-mesure afin de répondre à toutes les exigences de nos clients ». De la cuisine à la salle de bain, en passant par les placards et dressings, les parquets, la menuiserie complète de bois et d’aluminium ou l’habillage mural, les créations Coluxe sont façonnées sur-mesure et installées en parfaite adéquation avec tous les espaces intérieurs, partout au Maroc.