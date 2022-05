Aménagement du territoire : Al Omrane et l’UM6SS s’allient pour la réalisation d’un CHU à Chrafate

Signé par le président du directoire du Groupe Al Omrane, Badr El Kanouni et le président de l’UM6SS Chakib Nejjari, ce protocole de projet, que constitue le futur CHU et qui sera réalisé sur une superficie de 10 Ha par l’UM6SS pour le compte de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zayed, s’inscrit dans le cadre des mesures d’accélération du développement de la ville verte de Chrafate, portées et soutenues par le ministère de l’Aménagement du territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville et des autorités régionales et locales.

Dans une allocution de circonstance, B. El Kanouni a souligné que ce projet s’inscrit dans la droite ligne de l’application des Orientations Royales et des objectifs gouvernementaux pour un développement harmonieux et intégré du territoire national, notamment à travers le programme des villes nouvelles. Il a, à cet effet, expliqué que le protocole d’accord signé ce jour, permettra non seulement de développer l’attractivité de la Ville verte de Chrafate mais également de diversifier l’offre en matière d’équipements structurants, en renforçant le pôle du savoir, où les travaux de construction de l’Institut Pluridisciplinaire des Métiers de la Logistique et de l’Industrie se poursuivent, initiés par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le Millenium Challenge Account Morocco.

Dans le même sillage, C. Nejjari a relevé que cette nouvelle initiative permettra à la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zyed à travers l’intervention de l’UM6SS de déployer au niveau de la Région Tanger-Tétouan Al Hoceima, à l’instar du modèle développé à Casablanca, son concept d’écosystème intégré à rayonnement régional voire national au service de la santé, à travers une offre incluant la formation, les soins et la recherche innovation. Il a affirmé que ce protocole d’accord intervient quelques semaines après la visite de la délégation ministérielle conduite par la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique à la ville verte de Chrafate et qui a été suivie par une importante réunion tenue avec les principaux acteurs économiques et industriels organisée à Tanger sous la présidence du Wali de la région Tanger-Tétouan Al Hoceima et en présence du gouverneur de la préfecture Fahs Anejra et du président du directoire du groupe Al Omrane.

Rappelons que Chrafate qui se prépare à accueillir ses premiers habitants est située à 18 Km de Tanger, à l’intersection des grands axes du Nord et s’étend sur près de 770 hectares. Véritable carrefour urbain, elle devrait accueillir à terme environ 150.000 habitants et plus de 30.000 logements. Un projet public structurant faisant partie d’une Vision intégrée accompagnant la Politique industrielle de la région, qui s’inscrit dans une logique de développement territorial durable et qui se positionne comme une ville respectueuse de l’environnement et économe en ressources naturelles.