Aménagement du territoire, urbanisme, habitat et politique de la ville : Le ministère prône une vision “nouvelle et ambitieuse”

Cette vision vise à avoir des villes durables, qui s’alignent avec les orientations du nouveau modèle de développement (NMD), réduisent les disparités sociales et territoriales, et placent le citoyen au centre de la nouvelle politique de l’habitat et de l’urbanisme, indique le ministère dans un communiqué sur l’adoption, en commission à la Chambre des représentants, du projet de budget prévisionnel de 2022.

En effet, elle consiste à placer le citoyen au centre des politiques du ministère, en offrant un logement adéquat et durable et en travaillant en étroite collaboration avec les différents acteurs des secteurs public et privé pour relancer le secteur et créer des offres d’emploi, afin d’offrir une infrastructure pour ces villes durables, qui garantit un niveau de vie décent aux citoyens et contribue à la relance de développement souhaitée, précise le communiqué.

Le ministère, poursuit la même source, a entrepris une batterie de mesures pour la mise en œuvre de cette nouvelle vision au niveau des territoires urbains, à travers la généralisation de leur couverture par des documents d’urbanisme et l’homologation des plans d’aménagement des grandes villes, des aires métropolitaines et des territoires à forte pression urbaine, tout en veillant à la mise en place d’un cadre référentiel souple et flexible. Ce cadre vise à développer des territoires urbains compétitifs, aptes à s’adapter aux évolutions conjoncturelles et aux diverses transformations économiques et sociales.

En ce qui concerne la promotion de la qualité architecturale et paysagère et la réhabilitation des tissus anciens, le programme du ministère au titre de l’année 2022 vise à atteindre 76% de la couverture des Plans d’Aménagement et de Sauvegarde des médinas, à améliorer la qualité architecturale et la mise en valeur du paysage urbain, et à garantir une couverture optimale du territoire national par les chartes architecturales et paysagères, tout en assurant leur mise en œuvre effective à travers une formule opposable.

Le ministère place parmi ses priorités le monde rural, et vise également dans son approche, les bidonvilles, l’habitat menaçant ruine et la durabilité du secteur, à travers la mise en place des projets territoriaux relatifs au programme national de développement intégré des centres ruraux émergents, et de privilégier le schéma de relogement des familles, ainsi que faciliter les modalités de contractualisation pour les familles non programmées, pour lutter contre l’habitat insalubre.

Dans le même contexte, le ministère veillera à suivre la mise en œuvre des programmes contractés concernant l’intervention liée l’habitat menaçant ruine, la réactivation du rôle de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine. Il œuvrera aussi en faveur de la mise en place d’une approche volontariste pour faire face à ce phénomène, en accélérant les travaux de restauration et de réhabilitation des Ksours et Kasbahs, tout en mettant le point sur les exigences organisationnelles et techniques liées aux cahiers de charges, encadrement technique, prise en compte des nouveaux besoins et contraintes environnementales, garantie de la transition et l’efficacité énergétique, lancement des projets pilotes afin de favoriser la construction verte et accélérer la transition vers des bâtiments durables, tout en s’alignant avec les objectifs du développement durable.

Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a affirmé, après un échange constructif avec les membres du Comité, que pour réussir cette nouvelle et ambitieuse vision, il faut favoriser la convergence et l’efficacité au niveau des politiques publiques. Cela nécessite l’implication du ministère dans le processus de modernisation de l’administration, la bonne gouvernance, la simplification des procédures, l’amélioration des services rendus, et la généralisation de la dématérialisation en faveur des citoyens, conformément aux recommandations du NMD.

F.Z. Mansouri a présenté le 09 novembre 2021, aux membres de la Commission de l’Intérieur, des Collectivités territoriales, de l’Habitat et de la Politique de la Ville à la Chambre des représentants, le projet du budget sectoriel prévisionnel du ministère au titre de l’année 2022. Le projet du budget sectoriel prévisionnel relatif au ministère a fait l’objet d’une discussion fructueuse entre les membres de la commission concernée et a été approuvé, à la majorité par ladite commission, qui a aussi adopté la stratégie du ministère et ses orientations générales au cours du mandat actuel du gouvernement.

La présentation a été axée sur les orientations royales, le contenu du document constitutionnel et les recommandations du rapport de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et le contenu du programme gouvernemental lié au secteur ministériel comme base de référence.

Cette présentation a été une occasion pour souligner la nouvelle priorité du ministère, au cours du mandat gouvernemental actuel, qui consiste à aller au-delà de l’approche purement technique pour adopter une vision nouvelle et ambitieuse fondée sur la bonne gouvernance et l’intégration des dimensions sociales et économiques dans les différents programmes et plans futurs.