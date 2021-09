ANAPEC : Installation du nouveau DG

Cette cérémonie a été l’occasion de féliciter le nouveau directeur pour sa nomination et de remercier son prédécesseur Yahya Oukach, pour ses efforts pendant la période transitoire en tant que directeur général par intérim de cet opérateur public de référence dans le domaine de l’intermédiation en emploi et de l’accompagnement des investisseurs et des entreprises.

L’accent a, également, été mis sur le contexte actuel caractérisé par la crise sanitaire de Covid-19 qui interpelle tous les opérateurs publics à doubler d’efforts pour atténuer l’impact de la crise sur l’économie, a souligné la même source.

Selon le ministère, cette occasion constitue un nouveau point de départ pour l’ANAPEC afin de continuer à mettre en œuvre ses plans de développement, à travers les projets et les programmes qu’elle gère dans toutes les régions du Royaume et à renforcer ses liens et son ouvertures sur les potentialités du marché de l’emploi au Maroc, tout en s’appuyant sur le support des différents partenaires et opérateurs dans l’ultime but de répondre aux besoins du citoyen marocain et de l’entreprise marocaine et participer au développement durable. M. Achiq a exprimé sa confiance en l’expertise, le professionnalisme et le savoir-faire que les ressources humaines de l’ANAPEC ont capitalisé depuis sa création, soulignant les axes majeurs à même de renforcer encore plus son positionnement en tant qu’opérateur de référence sur le marché de l’emploi. L’agence est attendue, en tant qu’établissement public, à apporter une réponse adaptée et ponctuelle au droit constitutionnel des citoyens d’intégrer la vie active, ou d’avoir accès aux ressources humaines qualifiées dans le cas des investisseurs et des entreprises, a-t-il poursuivi, soulignant la nécessité d’assurer l’équité entre les différentes régions et territoires du Royaume en termes d’accès aux prestations et à l’accompagnement.

M. Achiq, né en 1965 à Casablanca et père de deux enfants, est titulaire d’un doctorat de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris en 1995, et d’un diplôme d’ingénieur en informatiques de l’Ecole nationale supérieure d’électronique et de radioélectricité de Bordeaux, obtenu en 1991.

Avant sa nomination en tant que directeur général de l’ANAPEC en août 2021, il occupait le poste de directeur général des services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que plusieurs postes de responsabilités au ministère de l’Economie et des Finances. Durant ce parcours professionnel, il a accumulé un savoir-faire important dans les domaines de la réforme de l’Etat et la gouvernance publique, la décentralisation et la gouvernance des territoires et les finances et les politiques publiques, conclut le communiqué.