Ankara aurait sauvé Tunis d’un «coup d’état» ourdi par Abou Dhabi

Recep Tayyip Erdogan aurait appelé son homologue tunisien au début de la semaine écoulée pour le prévenir du danger et l’informer des éléments détenus par ses services de renseignement. Le premier acte de ce coup d’Etat, précise Al Quds al arabi, devait débuter le 13 juin prochain avec des manifestations antipouvoir. Selon des sources turques, ces manifestations devaient être préparées et dirigées par des personnalités liées à l’ancien régime de Zine Al Abidine Ben Ali et «certains leaders d’organisations affiliées à la gauche tunisienne, qui n’ont pas réussi à se faire une place au Parlement lors des dernières élections législatives».

D’après le site thelenspost.com, qui traite également longuement du sujet, «le coup d’Etat projeté en Tunisie vise globalement à reproduire le scénario mis en place en Egypte pour porter Al Sissi au pouvoir». Ce scénario, ajoute-t-on, «comprenait aussi la diabolisation du mouvement Ennahdha». Une diabolisation, indique-t-on, qui a déjà commencé, «puisqu’une partie de la classe politique veut destituer Rached Ghanouchi qui occupe actuellement la présidence de l’ARP, l’Assemblée tunisienne».

Il s’agissait également, pour thelenspost.com, de «plonger la Tunisie dans le chaos à travers des manifestations de rue artificielles, de telle sorte à provoquer la dissolution du Parlement et le viol de la Constitution». Le stratagème aurait servi «à préparer l’arrivée au pouvoir d’une figure inféodée à Abu Dhabi à qui il aurait été demandé d’appliquer à la lettre l’agenda d’Abu Dhabi en Libye et dans la région».

Le quotidien arabe basé à Londres évoque «des documents sensibles retrouvés par les renseignements turcs dans les coffres-forts de la base d’Al Watiya, après sa reprise le 19 mai par les forces alliées au gouvernement d’union nationale (GNA), évoquant les détails du complot». Ces documents de plusieurs pages recenseraient en outre «les noms de politiciens tunisiens, de responsables de la sécurité et d’hommes d’affaires en contact avec les Emirats et impliqués dans la mise en œuvre du coup d’Etat».

Imra Kikli, chercheur au Centre de recherche et d’études Sita, cité par le journal turc Yeni Shafak, soutient que l’architecte de ce coup d’Etat avorté est Mohammed Dahlan, conseiller du prince héritier d’Abu Dhabi. Selon la même source, cette information a été confirmée par l’expert en sécurité et ancien officier du renseignement, Coskun Basbug, sur son compte Twitter.

Ce dernier a affirmé que les services de renseignement turcs avaient informé les autorités tunisiennes d’une tentative de «coup d’Etat militaire» financée par les Emirats arabes unis, soulignant la «participation des parties saoudiennes et égyptiennes dans cette affaire». Ni la Tunisie et encore moins les Emirats arabes unis n’ont encore réagi à l’information rapportée par la presse arabe. Abu Dhabi a, ces dernières années, fait pression à de nombreuses reprises sur Tunis pour évincer de la coalition gouvernementale les islamistes d’Ennahdha, accusés d’être trop proches de Doha

La même source indique que «les Emirats arabes unis intensifient leurs efforts depuis des années pour orienter les politiques internes et externes de certains pays, dont la Tunisie, dans le but de construire un ‘‘nouvel ordre régional’’ conforme aux perceptions des maîtres d’Abu Dhabi». La réalisation de ce nouvel ordre régional, préviennent les médias arabes, passe par «la destruction des processus démocratiques naissants dans le monde arabe et la déstabilisation de plusieurs pays». La Tunisie a souvent été otage de la rivalité entre les Emirats arabes unis et le Qatar.

A signaler que l’état d’urgence sur tout le territoire tunisien a été prolongé de six mois, indique un communiqué de la présidence de la République. Instauré le 24 novembre 2015 après l’attaque terroriste qui a ciblé un bus de la Garde présidentielle dans la capitale, faisant 13 morts et 16 blessés, il n’a plus été levé depuis. Fait notable, cette fois-ci, la décision du président Kaiss Saïed intervient au lendemain d’une communication entre le ministre tunisien de la Défense, Imed Hazgui, et le commandant américain pour l’Afrique (Africom), le général Stephen J. Townsend, portant sur la coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis. Le général US qui s’est félicité des «liens historiques» entre la Tunisie et les Etats-Unis, et «la disposition de l’administration américaine à continuer de soutenir les compétences militaires tunisiennes», a débordé sur le dossier libyen. Il a ainsi regretté le fait que «la Russie continue d’attiser les flammes du conflit libyen», insistant sur l’idée que «la sécurité régionale en Afrique du Nord est une préoccupation accrue». «Nous recherchons de nouvelles façons de répondre aux préoccupations mutuelles de sécurité avec la Tunisie, notamment le recours à notre brigade adjointe des forces de sécurité», a-t-il indiqué dans un communiqué rendu public vendredi par l’Africom. La déclaration du responsable militaire américain laisse entendre que la Tunisie sera en première ligne dans la stratégie américaine visant à contenir l’influence russe en Afrique du Nord. A l’aube du samedi 30 mai, les Etats-Unis ont annoncé avoir l’intention d’utiliser une brigade militaire installée en Tunisie en réponse à ce qu’ils appellent « les activités russes en Libye ». L’agence Reuters annonce que l’armée US envisager l’utilisation de « l’une de ses brigades d’assistance aux forces de sécurité en Tunisie », « au milieu des inquiétudes suscitées par l’activité russe en Libye ».

Cette annonce intervient alors que les USA accusent la Russie d’avoir livré 14 avions de combat MiG 29 et Su-24 à la base aérienne de Jufra de l’ALN, dirigée par le Maréchal Khalifa Haftar. Des accusations réfutées officiellement par la partie russe.

La Tunisie n’a jamais reconnu l’existence d’une base militaire américaine en Tunisie. D’ailleurs, la question a toujours fait polémique. Le ministère de la Défense nationale a, à plusieurs reprises, affirmé qu’il s’agit seulement d’une mission d’assistance US pour appuyer la Tunisie dans la lutte contre le terrorisme.Une mission Odyssey Reslove avait été menée, en 2018, ciblant notamment les groupes terroristes en Libye. Cette mission, avait pris pour base la Tunisie, et selon Yahoo News, des soldats US auraient été tués lors de cette opération.

En septembre 2018, la Défense tunisienne a démenti dans un communiqué les information sur une opération sécuritaire menée au Mont Semmama, en février 2017, et au cours de laquelle des soldats US auraient été blessés.Les informations portant sur la présence d’une base militaire US et de soldats étrangers sur le territoire tunisien ont toujours été démenties. N’empêche, depuis 2011, Washington a fourni pour plus d’un milliard de dollars d’aide à l’armée tunisienne. Une aide intéressée…