Ankara menace Damas qui veut étouffer le danger terroriste dans la région du Golan

Le nettoyage des villes et villages voisins du plateau du Golan vise la présence des poches de terroristes évalués à 200 éléments de l’Armée syrienne libre (ASL) et de Hayat Tahrir al-Cham (HTC) toujours opérationnels dans cette zone.

Cette opération sera similaire à la précédente opération dans la ville de Sanamin.

En parallèle à cette opération, Hussam Eddine Ala, ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l’ONU à Genève, a réitéré que son pays appelait à « mettre fin à l’occupation israélienne du Golan arabe syrien », rapporte l’agence officielle syrienne SANA.

Dans un communiqué qu’il a lu devant la 45e session du Conseil des Droits de l’Homme, consacrée à la « situation des droits de l’homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés », l’ambassadeur Ala a rappelé qu’« en dépit des résolutions répétées prises par le Conseil des droits de l’Homme et les organes principaux de l’ONU qui appellent à mettre fin de l’occupation israélienne du Golan syrien, l’entité d’occupation poursuit ses pratiques et ses mesures illégales pour imposer ses lois et son contrôle au Golan syrien occupé dans une violation des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution N° 497 pour l’an 1981. »

Pour le diplomate syrien, « les autorités d’occupation poursuivent leurs pratiques oppressives contre les citoyens syriens au Golan occupé et continuent d’imposer des restrictions et mesures arbitraires violant leurs droits principaux, y compris leur droit au travail, à la santé, à l’éducation, à la propriété et à la liberté de déplacement, et de voler les ressources naturelles du Golan syrien occupé ». Ajoutant que la Syrie « condamne la poursuite de l’expansion et la construction de nouvelles colonies israéliennes au Golan syrien occupé et sur les territoires palestiniens occupés et appelle à l’arrêt complet de toute forme de colonisation et d’autres activités visant à changer la composition démographique des territoires occupé ».

Par ailleurs, le diplomate syrien a réaffirmé que « la Syrie soutient le droit du peuple palestinien d’établir son État indépendant avec al-Qods pour capitale et jusqu’aux frontières du 4 juin 1967 en garantissant le retour des réfugiés, conformément aux résolutions de l’ONU concernées» et conclu en exprimant aussi le soutien de son pays à la fin de l’occupation israélienne de ce qui reste des territoires libanais occupés, tout en assurant que le Golan restera toujours un territoire syrien.

Plus tôt, le ministère syrien des Affaires étrangères a une nouvelle fois critiqué jeudi 1er octobre 2020 la normalisation de relations des Émirats arabes unis et de Bahreïn avec le régime sioniste avertissant qu’une telle action exhortera Tel-Aviv à poursuivre ses exactions et portera atteinte à la cause palestinienne.

« Nos expériences passées ont prouvé que toute normalisation ou signature d’accord avec l’ennemi sioniste ne fera que l’encourager à poursuivre ses exactions », a annoncé une autorité du ministère syrien. « De tels accords rendront également les Arabes plus faibles et plus divisés », a rapporté l’agence de presse syrienne SANA citant cette source. Voilà pourquoi « la Syrie s’oppose à tout accord avec l’ennemi sioniste et est d’avis que de tels accords nuisent aux causes arabes notamment à la cause palestinienne ».

En face, le Président turc a commencé à ruer dans le brancard en se déclarant prêt à réinvestir le nord de la Syrie si les milices kurdes ne s’en retiraient pas. Recep Tayyip Erdogan a également mis en garde contre toute mesure capable de déstabiliser de nouveau la région d’Idlib. Nul besoin de chercher une autre explication de cette offensive verbale turque au-delà du terrain convenu, la Turquie ayant toujours cherché à empêcher la Syrie d’étendre sa souveraineté sur tout son territoire.

«Lorsque nous avons détruit le couloir terroriste qui se construisait le long de nos frontières, nous avons montré que nos frères syriens n’étaient pas seuls. Les poches terroristes qui existent encore en Syrie doivent être nettoyées comme promis ou nous viendrons le faire nous-mêmes», a ainsi déclaré R.T. Erdogan lors d’une visioconférence dans la province d’Hatay.

Le chef de l’État turc a également mis en garde contre «toute mesure qui conduirait à une nouvelle catastrophe humanitaire dans la région d’Idlib», en référence à l’escalade des tensions entre Ankara et Damas.

Pour rappel, Damas avait qualifié à plusieurs reprises d’illégale la présence des forces turques dans le nord de la Syrie, où ces dernières ont lancé une opération visant les formations kurdes.

En octobre 2019, les États-Unis et la Turquie avaient annoncé la suspension de l’opération «Source de paix», conditionnée à un retrait des formations kurdes d’une zone tampon large de 30 kilomètres, à la frontière syro-turque.

La Russie et la Turquie ont quant à elles signé, en octobre 2019, un mémorandum de compréhension en dix points, portant notamment sur des patrouilles militaires russes et syriennes, dans les secteurs qui bordent la zone où l’armée turque a déclenché l’opération «Source de paix». Le ministre russe de la Défense a par la suite annoncé que le retrait des forces kurdes avait pris fin à temps. Après quoi, les patrouilles russo-turques ont pu débuter.