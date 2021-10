Année scolaire entre «présentiel» et «distanciel» : Le MEN met la balle dans le camp des parents

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique précise que la rentrée scolaire se fera selon le mode d’« enseignement actuel » pour tous, avec la possibilité d’opter pour « le mode distanciel » selon le souhait des parents d’élèves.

Cette décision tient compte de la progression positive de la campagne nationale de vaccination, en général, et de l’opération de vaccination des 12-17 ans et des jeunes âgés de 18 ans et plus en particulier, ainsi que l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays ces dernières semaines, souligne ledit communiqué.

Afin d’assurer la sécurité sanitaire pour tous les élèves, les étudiants, les cadres pédagogiques et administratifs, le ministère a travaillé en coordination avec son homologue de la Santé pour mettre à jour le protocole sanitaire qui sera adopté dans tous les établissements d’enseignement et universitaires, centres de formation professionnelle publics et privés et écoles des missions étrangères. Ce protocole peut être consulté sur les plateformes officielles du ministère.

Par ailleurs, la Fédération nationale des associations de parents et tuteurs d’élèves au Maroc a appelé le ministère de l’Éducation nationale à prendre toutes les mesures administratives, pédagogiques, techniques et sanitaires, pour organiser la rentrée scolaire dans un format pédagogique unique et unifié, à savoir l’enseignement présentiel.

Dans un communiqué, la Fédération a souligné la nécessité d’adopter l’enseignement présentiel dans les différentes régions du Maroc, afin de garantir le respect du principe d’égalité des chances pour tous les élèves. La Fédération a également appelé les parents d’élèves à veiller sur le respect des mesures de précaution.