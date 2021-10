ANP : Emission obligataire de 500 MDH

L’opération a été structurée en une seule tranche à taux fixe et remboursable par amortissements annuels linéaires sur une période de 15 ans, indique l’ANP dans un communiqué.

L’Agence vise à travers cette nouvelle émission obligataire à financer le programme d’investissements de l’ANP couvrant la période 2021-2023 dont le montant s’élève à 2,15 Mrds DH, qui comprend d’importants projets structurants pour répondre aux besoins de l’activité des ports, ajoute le communiqué.

Cette émission permettra également à l’ANP de consolider sa position d’émetteur régulier sur le marché obligataire suite à ses précédentes émissions obligataires effectuées au cours des trois dernières années, en plus de bénéficier des conditions relativement intéressantes dudit marché.

A cette occasion, l’ANP tient à adresser ces vifs remerciements à l’ensemble des investisseurs et des institutionnels pour leur confiance réitérée et pour leur appui fort et continu en vue d’accompagner l’Agence dans son développement, conclut le communiqué.