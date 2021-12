ANP: Mise en service d’un système de balisage SMART

Ce système a pour intérêt principal de « renforcer la sécurité de la navigation des navires à l’intérieur de la rade et des chenaux d’accès et bassins du port. Ce nouveau système composé de 20 Établissements de Signalisation Maritimes (ESM) dont 13 bouées flottantes et 7 feux fixes est monitorisé par une station NETCOM qui assure le contrôle et la télégestion à distance et en temps réel de tous les établissements », a indiqué l’ANP dans un communiqué publié sur son site électronique.

Répondant aux standards internationaux de l’OMI et aux recommandations de l’AISM, cette réalisation constitue une première dans les ports marocains, car il se distingue par le haut degré de technologie utilisé dans la conception et l’exploitation des établissements de signalisation maritimes.

Il s’agit, selon l’ANP, de l’Efficacité énergétique, l’utilisation énergie renouvelable, le Monitoring et e-contrôle, l’utilisation des matériaux nobles et la réduction de coût de la maintenance.