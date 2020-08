Antidopage: El Mahjoub Dazza, un athlète hors-la-loi !

E.M. Dazza prenait part aux courses sur route (Marathon) sans engagement de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme. Cette dernière a même refusé de le sélectionner pour prendre part aux championnats du monde de Doha en octobre 2019 voire reconnaître son record national sur le marathon, enregistré au Marathon International de Prague.

De sources bien informées, El Mahjoub Dazza se rendait à Bahreïn en vue de se naturaliser en tant que militaire. L’écrasante majorité des athlètes naturalisés pour porter les couleurs du team bahreïni ont été convaincus de dopage. Le cas du Marocain Rachid Ramzi en est le cas le plus déroutant.

Et on connaît bien le nom de ces Marocains qui sont derrière la débauche des athlètes du cru pour changer de nationalité. Ces mercenaires bénéficiaires du parrainage et du pèlerinage aux frais de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, sont connus pour être les instigateurs qui exhortent les athlètes à se doper !

Heureusement que la Fédération Internationale d’athlétisme a mis un terme à la naturalisation sauvage des athlètes grâce à la recommandation de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme en 2017.

Les participations de E.M. Dazza aux marathons internationaux n’engage que sa personne et en aucun cas la FRMA et encore l’État marocain. Et ceux qui avaient crié haro sur un prétendu ostracisme de cet athlète en le privant des mondiaux de Doha, ont aujourd’hui avalé leur chapeau !

La WA (EX-IAAF) doit réformer les courses sur route. La participation de chaque athlète étranger doit être tributaire de l’engagement écrit de la Fédération Nationale et d’être titulaire d’une licence fédérale.

La justice marocaine doit s’en mêler pour condamner ces comportements répréhensibles. C’est l’image du Maroc qui est ainsi souillée