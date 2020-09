Antonio Guterres met en garde le Polisario dans la paralysie de Guerguerate

L’Organisation des Nations-Unies est « au courant des appels » des séparatistes du Polisario à de « nouvelles manifestations » à Guerguerat visant à y obstruer la circulation civile et commerciale, a souligné Farhan Haq, porte-parole adjoint du chef de l’ONU, dans une déclaration à la presse.

« La circulation civile et commerciale régulière ne doit pas être obstruée et aucune mesure ne doit être prise, qui pourrait constituer une altération du statu quo de la zone tampon » de Guerguerat, a affirmé le porte-parole.

Il a également réitéré l’appel des Nations-Unies à « la plus grande retenue et à désamorcer toute tension » à Guerguerat, ajoutant que la MINURSO « surveille la situation » dans la région.

A rappeler que le Secrétaire général de l’ONU avait aussi exigé le 11 janvier dernier, dans une déclaration rendue publique par son porte-parole, le « maintien de la circulation civile et commerciale régulière » à Guergarat et appelé à s’abstenir de toute action susceptible d’altérer le statu quo dans cette zone tampon, lorsque le Polisario avait menacé d’entraver le passage du rallye « Africa Eco Race » entre le Maroc et la Mauritanie.

En réaction à cette remise à l’ordre, les séparatistes du Polisario ont publié dimanche 27 septembre un communiqué, relayé par l’Agence algérienne de presse, APS, dans lequel ils mettent l’ONU en garde contre ce qu’ils appellent «les menaces de la stabilité dans la région menées par le Maroc». Les séparatistes mettent ainsi à l’index le Royaume qui mène une «vaste campagne… afin d’entacher la réputation du Front Polisario, à la veille des débats du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental».

Ayant alerté et anticipé les conséquences du plan ourdi par les séparatistes, le Maroc est accusé de viser «à entraîner toute la région dans une escalade vers l’inconnu, en raison de la sortie des civils sahraouis en protestation pacifique contre le passage illégal d’El Guerguerat.» (Sic!)

L’APS qui fait écho à la propagande algéro-polisarienne remet une couche en assurant que le Maroc serait gêné par les «positions successives exprimées devant la 75e session de l’AG par les États et les gouvernements soutenant le Polisario».

Les ruades du tandem algéro-séparatiste au niveau de Guerguerat visaient de faire pression sur la communauté internationale à l’orée de la réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara, prévue au mois d’octobre. L’ONU ne s’est pas laissé conter en reconnaissant clairement que le trafic transitant par le passage de Guerguerat est totalement légal, contrairement aux assertions du Polisario, la multiplicité des échanges commerciaux pacifiques entre plusieurs Etats voisins et souverains d’une même région ne devant souffrir d’aucune entrave.

La main tendu du Maroc

Pour rappel, Nasser Bourita a eu, vendredi, un entretien par vidéoconférence avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en marge des travaux du débat de haut niveau de la 75e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

L’entretien a permis de faire le point sur la coopération multidimensionnelle entre le Maroc et l’ONU, notamment dans les opérations de maintien de la paix, les questions du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que sur les questions globales et transversales.

La discussion a également porté sur les derniers développements concernant la question du Sahara. Enfin, l’entretien a été l’occasion d’échanger sur les questions régionales d’intérêt commun, notamment la Libye, le Sahel et l’ensemble du continent africain.

Le chef de la diplomatie marocaine a, par ailleurs, transmis au secrétaire général les salutations du roi Mohammed VI, lui faisant par de son appui à l’action et au leadership à la tête de l’ONU, particulièrement durant les circonstances exceptionnelles et difficiles de la pandémie de la covid-19.

Plus, le Maroc a réaffirmé son engagement en faveur d’une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, à l’occasion du segment de haut niveau de la 75è session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

“Le Royaume du Maroc est constamment attaché aux principes consacrés dans la Charte des Nations-Unies, relatifs au principe de résolution pacifique des différends et de respect de la souveraineté nationale des Etats et de leur intégrité territoriale. Partant de là, le Maroc reste engagé à aboutir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale”, a souligné le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, dans un discours préenregistré diffusé samedi à la salle de l’Assemblée générale devant les représentants des Etats membres de l’ONU à New York.

La position du Maroc ne souffre d’aucune ambiguïté, en ce sens que toute solution politique définitive à ce différend ne peut aboutir que dans le cadre de quatre paramètres fondamentaux, a affirmé le chef du gouvernement. Il s’agit de la souveraineté totale du Maroc sur son Sahara et l’initiative d’autonomie comme unique solution à ce différend artificiel; la participation entière de toutes les parties dans la recherche d’une solution définitive; le respect total des principes et paramètres consacrés par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007 selon lesquelles la solution ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis; et le rejet de tous plans dépassés, que le Secrétaire général de l’ONU et le Conseil de sécurité ont jugé depuis une vingtaine d’année comme caducs et inapplicables, visant à dérouter l’actuel processus politique des paramètres fixés par le Conseil de sécurité.

Et de relever, à cet égard, que le processus politique, sous les auspices exclusifs des Nations-Unies, a été marqué par un nouvel élan avec la tenue des deux tables rondes de Genève en décembre 2018 et mars 2019, marquées par la participation pour la première fois de l’ensemble des parties.

S.E. El Othmani a estimé qu’il est particulièrement encourageant que le Conseil de sécurité ait consacré le processus des tables rondes comme voie unique vers une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional. Et d’ajouter que le Maroc réitère sa profonde préoccupation quant à la situation humanitaire déplorable des populations des camps de Tindouf, dont la gestion a été délaissée par le pays hôte à un groupe séparatiste armé, en violation flagrante de ses engagements internationaux en vertu de la convention sur la situation des réfugiés de 1951 et les autres conventions internationales relatives aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire.

Le contexte de la pandémie de Covid-19, a poursuivi le chef du gouvernement, ne fait qu’accentuer les préoccupations sur le sort de cette population séquestrée dans des camps gérés par un groupe armé ne disposant d’aucune légitimité au vu du droit international.

Il est grand temps que la communauté internationale prenne une mesure décisive pour pousser le pays hôte à permettre au Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés de procéder au recensement et à l’enregistrement de la population des camps de Tindouf, conformément au droit international humanitaire des réfugiés et aux appels incessants du Conseil de sécurité dans l’ensemble de ses résolutions depuis 2011, a insisté le patron de l’Exécutif.

Un tel recensement est devenu plus que jamais nécessaire pour mettre fin au détournement en cours depuis plus de 40 ans de l’aide humanitaire destinée à la population séquestrée dans les camps de Tindouf, a-t-il conclu.